Cháy rừng lan rộng, hàng trăm người dân Mỹ phải sơ tán

Cháy rừng lan rộng ở California

Hai ngọn lửa bùng phát vào giữa hôm qua trong vòng một giờ và ở khu vực cách hai thành phố Azusa và Duarte, bang California, chỉ vài km. Nhiệt độ tại khu vực này tối qua khoảng 42 độ C, theo KTLA 5.

Cảnh sát tại Azusa và nhiều khu vực ở Duarte đã ra lệnh sơ tán hàng trăm ngôi nhà. Nhiều người cũng tự nguyện sơ tán.

"Ngọn lửa rất gần", ABC News dẫn lời Tawni Atencio, 17 tuổi, nói. Atencio sống cùng gia đình ở thành phố Bradbury, gần Duarte, và đang sơ tán. Theo Atencio, ngọn lửa cách nơi cô sống chỉ vài km và nó khiến ngôi nhà nóng nực dù đã bật điều hòa.

Hai ngọn lửa hiện đã lan ra khu vực rộng khoảng 13 km2

"Nhiều ngôi nhà bị đe dọa", John B. Tripp, phó giám đốc sở cứu hỏa Hạt Los Angeles, nói. "Nhưng sau đó, ngọn lửa lại chuyển hướng tránh khỏi khu nhà và hướng về rừng. Đây là điều cực kỳ may mắn với chúng tôi". Theo Tripp, tình hình có thể nguy hiểm trở lại trong trường hợp hướng gió thay đổi trong đêm.

Nhà chức trách cảnh báo nguy hiểm đặc biệt liên quan đến lửa trong khu vực do nhiệt độ đang ở mức cao. Nhiều khu vực ở nam California có nhiệt độ khoảng 38 độ C còn nhiệt độ tại một số thành phố gần sa mạc có thể lên đến gần 49 độ C.

Như Tâm (Video: ABC News)