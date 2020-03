Châu Âu tăng nhanh, ca nCoV thế giới vượt 100.000

Dịch Covid-19 đã xuất hiện ở hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều nước châu Âu, với ổ dịch lớn nhất là Italy.

Italy hôm nay ghi nhận thêm hơn 700 trường hợp dương tính nCoV, nâng tổng số người nhiễm tại nước này lên hơn 3.800. Đây cũng là quốc gia có số người chết vì Covid-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc, với 148 người tử vong, tăng 41 trường hợp so với một ngày trước đó.

Đức và Pháp cũng ghi nhận hàng loạt trường hợp nhiễm mới, trong đó số ca dương tính nCoV tại Đức cũng tăng gấp đôi chỉ trong một ngày lên hơn 500 trường hợp. Pháp cũng phát hiện thêm hơn 130 người nhiễm mới, trong đó có một nghị sĩ quốc hội, nâng tổng số ca dương tính nCoV tại nước này lên hơn 420.

Bỉ, Na Uy, Thuỵ Điển đều phát hiện hơn 100 ca nhiễm nCoV, trong đó mỗi nước mới chỉ có một trường hợp được chữa khỏi. Anh cũng ghi nhận 47 ca nhiễm mới hôm nay, nâng số người nhiễm lên 163 trường hợp và hai người đã tử vong. Thủ tướng Anh Boris Johnson dự đoán số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng, song khẳng định chính phủ nước này đủ khả năng ứng phó dịch Covid-19.

Hà Lan hôm nay thông báo số trường hợp nhiễm nCoV đã tăng gấp đôi lên hơn 80, trong đó có một ca tử vong và một trường hợp đang nguy kịch. Nga phát hiện 6 trường hợp mới, nâng số người nhiễm ở nước này lên 13.

Vatican và Serbia là những nước châu Âu mới nhất ghi nhận ca nhiễm đầu tiên. Ba Lan cùng Ukraine cũng đã phát hiện trường hợp đầu tiên mắc bệnh.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe du khách tại La Caleta trên đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha hôm 28/2. Ảnh: AP.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 28/2 đã tăng cảnh báo nguy cơ lây lan Covid-19 từ "cao" lên mức cao nhất "rất cao", do các ca nhiễm mới và các nước bị ảnh hưởng ngày một tăng. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết thế giới đang ở "thời khắc quyết định", đề nghị tất cả các quốc gia đều phải chuẩn bị sẵn sàng cho các ca nhiễm nCoV đầu tiên.

Trong khi tình hình dịch Covid-19 đang có những tín hiệu tích cực tại Trung Quốc, các khu vực khác trên thế giới liên tục phát hiện ca nhiễm đầu tiên, mới nhất là Peru với Slovakia, nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiện dịch lên 95.

Thế giới hiện ghi nhận hơn 100.000 trường hợp dương tính nCoV, trong đó hơn 3.400 ca tử vong và gần 56.000 người đã được chữa khỏi.

Ngọc Ánh (Theo Reuters/ AFP)