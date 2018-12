Chàng trai Peru yêu Việt Nam cuồng nhiệt như bóng đá

Vào khoảnh khắc Guerrero móc bóng trong thế quay lưng ấn định tỷ số 2-0 cho tuyển Peru rạng sáng ngày 27/6, niềm vui và cả những giọt nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt hàng triệu cổ động viên tại quê nhà, Nga và cả ở Việt Nam. Đội bóng dù thắng nhưng vẫn phải về nước vì trước đó để thua hai trận với tỷ số tối thiếu trước Pháp và Đan Mạch.

Trong một quán bar thể thao trên đường Bà Triệu, chàng trai Rueda Sequeiros Jose Antonio người Peru với mái tóc sẫm màu, dáng người dong dỏng, cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Hành trình đội bóng quê hương của Jose tại World Cup đã chấm dứt sau 36 năm mới có mặt trong giải bóng đá lớn nhất hành tinh và thời gian ở Việt Nam của anh cũng không còn nhiều.

Bốn năm "yêu xa" Việt Nam tại Peru

Một ngày của Jose tại thủ đô Lima, Peru bắt đầu vào lúc 6h sáng. Anh uống một tách cà phê sau đó bắt chuyến xe buýt dài khoảng 45 phút đến nơi làm việc. Tình hình giao thông ở đây khá tồi tệ, xe ôtô thường kẹt một hàng dài, không thể di chuyển dù chỉ một centimet trong suốt nhiều giờ kể cả khi không phải giờ cao điểm.

Văn phòng Bitel, công ty con của Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel tại Peru nơi Jose đảm nhiệm chức danh phó phòng tài chính tọa lạc tại con phố nổi tiếng ngay giữa trung tâm, được mệnh danh là “Phố Wall” của Lima. Jose chưa bao giờ cảm thấy chán khi nhìn ngắm kiến trúc tòa nhà văn phòng anh gắn bó đã được bốn năm.

Jose (giữa) bên các đồng nghiệp ở Peru.

Trên tầng làm việc của Jose, tất cả các phòng ban được kết nối trên cùng một mặt phẳng, không có sự ngăn cách giữa những bức tường gạch hay kính. Công việc và cả văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đề cao sự gắn bó giữa các thành viên như một gia đình đòi hỏi anh phải tương tác và hỗ trợ các bộ phận khác rất nhiều và Jose "hạnh phúc vì điều đó".

"Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam thấm nhuần văn hóa chung của đất nước, con người, yêu cầu các nhân viên gắn bó, chia sẻ với nhau như một gia đình không chỉ ở trong công việc mà cả ngoài cuộc sống. Làm việc với các đồng nghiệp Việt Nam rất vui vì họ thông minh, vui tính, học hỏi nhanh và hiếu khách", Jose cho biết.

Tại thời điểm trước khi tập đoàn Viettel đầu tư vào quốc gia này với thương hiệu viễn thông Bitel, thủ đô Lima chỉ có lác đác vài nhà hàng, công ty do người Việt Nam làm chủ, cộng đồng người Việt tại đây gần như không có.

Vào cuối mỗi ngày làm việc, các đồng nghiệp Việt Nam thường rủ Jose ra ngoài ăn tối hoặc nấu nướng mời anh về nhà ăn. Sự tử tế và lòng yêu mến con người chân thật làm Jose nhiều lần ngạc nhiên trong sung sướng. Cứ thế, anh cảm mến đất nước Việt Nam ngay trên mảnh đất Peru- trong một hệ sinh thái văn hóa, con người, công việc hài hòa giữa nét hồn hậu đậm chất Việt và sự cuồng nhiệt đặc trưng của Nam Mỹ.

Chuyến đi bất ngờ, World Cup và "The best of Viettel"

Tháng 4/2018, Jose có cơ hội đến Việt Nam lần đầu tiên. Chuyến công tác ban đầu dự định chỉ 10 ngày bất ngờ kéo dài thành 2,5 tháng.

"Mọi chuyện như một giấc mơ. Từ lâu Việt Nam đã trở nên rất thân thuộc với tôi nhưng chỉ khi ở đây, tôi mới có cảm giác mọi thứ sống động và gần gũi như thế nào từ thưởng thức ẩm thực đường phố, nghe tiếng Việt ngày ngày, uống bia hơi và cổ vũ bóng đá, đi du lịch, đi chơi với đồng nghiệp bạn bè. Điều này giống như nhìn thấy người mình yêu sau một thời gian dài yêu xa qua mạng xã hội", Jose hóm hỉnh cho biết.

Anh "yêu nhanh sống vội" bằng cách tranh thủ mỗi cuối tuần đi du lịch khắp mọi nơi từ Hoa Lư, Tam Cốc - Bích Động, Tràng An, Chùa Hương đến Vịnh Hạ Long, Sa Pa, Nha Trang...Jose thậm chí còn tham gia cả các lớp học nấu món ăn Việt Nam để về lại Peru sẽ tự nấu nướng thết đãi bạn bè.

Jose Antonio tại Sapa vào tháng 5/2018. Yêu thích cảnh đẹp Việt Nam, anh thường tranh thủ mỗi cuối tuần du lịch khắp các địa danh.

Đi nhiều nơi nhưng anh chàng lại có cảm tình đặc biệt với Hà Nội. Sáng sáng Jose dậy sớm đi dạo để nhìn ngắm kỹ hơn cuộc sống hối hả của người dân thủ đô. Thỉnh thoảng tình yêu cũng khiến con người trở nên vô lý. Trong trường hợp của Jose, anh nằng nặc bênh vực...giao thông và sự ô nhiễm ở Hà Nội mỗi khi một ai đó nhắc đến điều này.

"Giao thông ở Hà Nội ổn. Tệ lắm nó cũng chỉ ùn, mọi người phải di chuyển chậm hơn chứ cũng không đến nỗi tắc toàn cục như ở Lima, Peru. Ô nhiễm thì cũng khó nói. Nhưng tôi nghĩ tình hình ở Lima tồi tệ hơn đấy vì mọi người đi ôtô nhiều hơn", Jose khăng khăng.

Thứ duy nhất ở Hà Nội khiến Jose không quen là thời tiết nóng, nhiệt độ cao hơn nhiều ở Lima. Anh cũng thú nhận văn hóa trà đá, cà phê với đồng nghiệp, bạn bè ở Hà Nội nơi công sở đã "nhiễm" vào mình lúc nào không hay.

Nhiều đồng nghiệp nhận xét Jose đúng giờ như một chiếc đồng hồ quả lắc. Cứ đúng 5h sáng, Jose bắt đầu ngày làm việc để kịp trao đổi với các đồng nghiệp ở Peru vào 17h bên kia địa cầu.

Sau đó, đúng 7h25 phút Jose có mặt tại tầng 13 của tòa nhà Tập đoàn để ăn sáng và 12h15 kéo mọi người đi trà đá, cà phê. Mọi người ở Viettel còn cho rằng cứ thấy Jose ở đâu là có thể ước tính lúc đó là mấy giờ. Những ngày cuối tuần ở Việt Nam của anh cũng chưa bao giờ cô đơn bởi những đồng nghiệp tận dụng khoảng thời gian này để rủ anh đi đây đi đó.

"Mọi thứ ở đây đều ở gần và rất sẵn có, gần như muốn gì vào bất cứ giờ nào cũng được đáp ứng. Tôi còn không cảm thấy nhớ nhà vì ở Việt Nam cũng như ở nhà, nơi bạn bè đồng nghiệp luôn quan tâm, hỏi han, sẵn lòng giúp đỡ. Nếu có thể, tôi muốn chuyển hẳn đến đây sinh sống, làm việc", anh chia sẻ.

Jose phát biểu khi được vinh danh trong sự kiện "The best of Viettel" của Tập đoàn.

Đến Việt Nam đúng mùa World Cup, Jose thích thú phát hiện ra người dân địa phương cũng ăn ngủ bóng đá cuồng nhiệt không thua gì quốc gia Nam Mỹ tại quê nhà. Một trong những trải nghiệm ấm áp nhất Jose có tại Hà Nội là cùng tụ tập bạn bè uống "bia hoi" Tạ Hiện, phố Cổ, cổ vũ đội tuyển quốc gia thi đấu.

"Dù tuyển Peru thắng hay thua, những người bạn Việt Nam luôn dành cho đội bóng rất nhiều những lời an ủi, khen và động viên. Tôi sinh năm 1981 và lần cuối cùng Peru dự World Cup là năm 1982. Điều đó có nghĩa tôi đã chờ đợi cả đời mình đến thời điểm này để cổ vũ cho tuyển quốc gia và thật tuyệt vời khi có thể làm điều này trên đất nước Việt Nam", Jose hào hứng.

Cuối tháng 6/2018, Jose nằm trong danh sách 8 cá nhân xuất sắc nhất tại sự kiện "The best of Viettel"- Tôn vinh điển hình xuất sắc Viettel toàn cầu với sự đấu tranh bền bỉ cho công ty Bitel trước những nhà lập pháp nước sở tại cũng như đối tác. Anh đã giải tỏa tài khoản thanh toán thuế trị giá 5,5 triệu USD, đảm bảo dòng vốn kinh doanh và góp phần tối ưu hóa chi phí lãi vay năm 2017.

"Đứng trên sân khấu, tôi rất vui không chỉ vì được vinh dự nhận giải thưởng, mà còn vì được gặp những người bạn đồng nghiệp mà lâu nay vốn chỉ trao đổi qua email. Tôi luôn tự hào vì là một người Viettel", chàng trai ngoại quốc phát biểu sau khi được Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel Nguyễn Mạnh Hùng trao cúp và bằng chứng nhận cá nhân xuất sắc năm 2017.

Với anh, công ty giờ đây đã là ngôi nhà thứ hai, đúng như khẩu hiệu cá nhân mà anh đã tuyên bố trước khi vào "cuộc chiến" với nhà chức trách để đòi lại 5 triệu USD hồi năm ngoái là "Mặc áo Bitel thì phải bảo vệ Bitel".

Mùa World Cup năm nay, tuyển Peru lỡ cơ hội tiến sâu hơn và đăng quang sau sau gần bốn thập kỷ chờ đợi, nhưng riêng với Jose, anh cho biết đã kịp "ghi bàn thắng quan trọng" trong cuộc đời mình.

Thu Phương