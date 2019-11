Chàng trai hai lần đáp máy bay giữa đường

MỹNăm 1956, Thomas Fitzpatrick làm điều không tưởng: lái máy bay ở New York rồi hạ cánh trên đường phố Manhattan, tất cả chỉ vì cá cược.

Thomas Fitzpatrick sinh ra ở Washington Heights, Manhattan, New York năm 1930. Anh phục vụ trong thủy quân lục chiến Mỹ, hoạt động tại mặt trận Thái Bình Dương trong Thế chiến II. Fitzpatrick sau đó gia nhập lục quân và phục vụ trong Chiến tranh Triều Tiên. Sau khi bị thương trên chiến trường, Fitzpatrick được trao huân chương Trái tim tím và xuất ngũ.

Thomas Fitzpatrick. Ảnh: New York Daily News.

Anh là người "không bao giờ chịu ngồi yên". "Có khía cạnh điên rồ trong con người Fitzpatrick", Fred Hartling, hàng xóm cũ của anh nói. Hartling cho biết anh mình là bạn thân của Fitzpatrick và hai chàng trai thuộc "một nhóm bạn nổi loạn".

Fitzpatrick hứng thú với việc bay lượn và anh đăng ký học tại trường Hàng không Teterboro ở New Jersey. Khi 26 tuổi, Fitzpatrick làm thợ cơ khí máy bay.

Ngày 30/9/1956, sau khi uống rượu tại quán bar trên đại lộ St. Nicholas, Washington Heights, Fitzpatrick lái xe đến trường khi đã ngà ngà say, lên một chiếc máy bay một động cơ và bay trở lại quán.

Fitzpatrick ban đầu cố gắng hạ cánh tại một công viên gần đó nhưng trời quá tối. Vì vậy, anh quyết định đáp máy bay vào khoảng 3h trên đại lộ St. Nicholas.

Khi người dân thức dậy, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy một chiếc máy bay nhỏ đỗ giữa đường. "Anh ấy cá cược với ai đó trong quán bar rằng có thể trở lại Washington Heights từ New Jersey trong 15 phút", cư dân địa phương Jim Clarke kể. Vụ hạ cánh ngẫu hứng đã khiến Fitzpatrick xuất hiện trên trang nhất những báo địa phương như New York Daily News và Democrat and Chronicle.

Cư dân địa phương Sam Garci ban đầu nghĩ mọi chuyện không phải là thật. "Tôi tưởng họ chở máy bay đến, đặt ở đó để dàn dựng một trò chơi khăm. Không thể nào có chuyện có người hạ cánh trên con đường hẹp đó", Garcia nói.

Mặc dù Thomas Fitzpatrick có hành động liều lĩnh, khó có thể phủ nhận anh đã thực hiện một pha hạ cánh ngoạn mục: bay qua đường phố hẹp với những tòa nhà cao tầng, ôtô và cột đèn. New York Times gọi đây là "kỳ tích hàng không". Ngay cả cảnh sát cũng ấn tượng. Harold Behlings, thuộc lực lượng cảnh sát hàng không, cho biết tỷ lệ hạ cánh thành công trong trường hợp này là 1/100.000.

Fitzpatrick bị buộc tội trộm đồ giá trị lớn và vi phạm quy định cấm hạ cánh máy bay trên đường phố. Tuy nhiên, chủ sở hữu máy bay đề nghị rút cáo buộc đầu tiên nên Fitzpatrick chỉ bị phạt 100 USD.

Máy bay tại đại lộ St. Nicholas ngày 30/9/1956. Ảnh: NYTimes.

Đó không phải là phi vụ liều lĩnh cuối cùng của Fitzpatrick. Ngày 5/10/1958, anh lại hạ cánh máy bay Cessna 120 trên đại lộ Amsterdam, Manhattan. Trước đó anh đã uống rượu và một bạn nhậu đến từ Connecticut không tin khi nghe Fitzpatrick kể về lần hạ cánh năm 1956. Để chứng minh bản thân, Fitzpatrick và người bạn lái xe đến Teterboro, nơi Fitzpatrick lén lút lên chiếc máy bay một động cơ trên đường băng.

Tuy nhiên, lần này Fitzpatrick đáp máy bay lúc 1h và một số nhân chứng đã nhìn thấy. Thợ mộc John Johnson đang đi xe máy và phải phanh gấp để tránh va chạm với máy bay. Tài xế xe buýt Harvey Roffe ngồi trong chiếc xe đang đỗ khi Fitzpatrick bay qua. Ông theo bản năng ngồi thụp xuống sàn, sợ rằng máy bay sẽ xé toạc nóc xe buýt.

Không giống lần đầu tiên, Fitzpatrick trốn khỏi hiện trường. Sau đó anh đến đồn cảnh sát đại lộ Wadsworth, nói với giới chức rằng anh tình cờ ở trong khu phố và nghe nói cảnh sát muốn nói chuyện với mình. Fitzpatrick giả vờ rằng anh không phải là phi công đã thực hiện pha nguy hiểm vào rạng sáng và chỉ thú nhận sau khi một số nhân chứng xác định anh là phi công.

Fitzpatrick bị buộc tội trộm đồ có giá trị lớn, sử dụng máy bay nguy hiểm và liều lĩnh, hạ cánh trái phép trong thành phố, vi phạm quy định của Cục Hàng không Dân dụng vì không có giấy phép bay. Thẩm phán John A. Mullen kết án 6 tháng tù.

"Nếu cậu biết ăn năn sau lần đầu tiên thì chuyện này đã không xảy ra lần thứ hai", Mullen nói.

Phương Vũ (Theo ATI)