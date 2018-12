Chàng rể đầy ảnh hưởng trong vòng tròn quyền lực của Trump

Sóng ngầm trước cuộc chuyển giao quyền lực của Trump / Chàng rể giỏi kiếm tiền kiêm cố vấn tin cậy của Donald Trump

Jared Kushner và vợ, Ivanka Trump, xuất hiện tại đại sảnh tòa nhà Trump Tower một tuần sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ảnh: New York Times

Chưa đầy 24 tiếng sau khi đoạn băng Donald Trump khoe khoang chuyện sờ soạng phụ nữ được công bố hồi đầu tháng 10, các cố vấn thân cận nhất của ông đã cùng họp mặt tại một căn hộ trong Tháp Trump để thảo luận cách đối phó. Nhóm này bao gồm nhiều chính trị gia có kinh nghiệm và con rể ông Trump, Jared Kushner.

Nếu như Thống đốc New Jersey Chris Christie, cựu thị trưởng New York Rudolph W. Giuliani và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Reince Priebus đều nhấn mạnh tính nghiêm trọng của tình hình thì Kushner, 35 tuổi, lại nhắc nhở bố vợ về những thành quả mà ông đã gây dựng được.

Giữa cuộc bàn bạc, ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa quyết định bước xuống đường để gặp gỡ khoảng 100 người ủng hộ đang tập trung bên ngoài tòa nhà.

"Có hơn 2.500 người ở dưới kia", ông Trump nói với các cố vấn lúc trở lại bàn thảo luận.

"Đấy là những người sẽ bầu bố làm tổng thống", Kushner đáp, không điều chỉnh lại con số mà ông Trump đưa ra. "Bố đừng lo lắng về những người khác".

Theo New York Times, giữa những bê bối bủa vây ông Trump, Kushner luôn hiện lên là người gần gũi nhất và có ảnh hưởng hơn cả đối với nhà tài phiệt New York. Kushner đóng vai trò là người tiếp thêm tinh thần lạc quan, đồng thời củng cố nhận thức, thế giới quan cũng như bản năng của Trump.

Nay, khi ông đã trở thành tổng thống đắc cử Mỹ, câu hỏi liệu Kushner sẽ đóng vai trò gì và có ảnh hưởng như thế nào đối với chính quyền Trump tương lai đang là vấn đề khiến giới chuyên gia quan tâm.

"Jared ở đó để bảo vệ mọi lợi ích cho tổng thống", Thomas Barrack Jr., một người bạn lâu năm của ông Trump, nhận xét.

Hiện chưa rõ Kushner, người kết hôn với Ivanka, con gái lớn ông Trump, sẽ đảm đương trọng trách gì trong chính quyền tương lai. Kushner đang xem xét gia nhập đội ngũ hỗ trợ bố vợ với tư cách cố vấn chính thức nhưng không nhận lương.

Theo một số nguồn tin am hiểu vấn đề, Kushner lúc này vẫn là một tiếng nói có sức nặng trong số những tiếng nói thân cận bên nhà tài phiệt New York. Ngay cả những có vấn cấp cao nhất cho tỷ phú Trump như chánh văn phòng Priebus hay chiến lược gia trưởng Stephen K. Bannon cũng thường xuyên phải tìm tới Kushner để xin lời khuyên.

"Jared giành được sự tin tưởng tuyệt đối của toàn bộ vòng tròn quyền lực vây quanh ông Trump và kể cả tổng thống đắc cử", Matthew Brooks, giám đốc điều hành Liên minh Do Thái đảng Cộng hòa, cho hay. Ông miêu tả Kushner là "thế lực quan trọng nhất chỉ xếp sau tổng thống và phó tổng thống đắc cử".

Chiến lược gia trưởng cho ông Trump Stephen K. Bannon (ngoài cùng bên phải) thường xuyên phải tìm tới Kushner để xin lời khuyên. Ảnh: New York Times

Bên trong bộ máy, Kushner được nhìn nhận là người bảo vệ trung thành cho các quyết định mà ông Trump đưa ra. Khi Bannon phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích sau khi tỷ phú Trump quyết định bổ nhiệm ông làm chiến lược gia trưởng, chính Kushner đã đứng ra trấn an đội ngũ phụng sự nhà tài phiệt New York. Kushner gọi Bannon là người có cá tính. Anh cũng nói rằng những lời chỉ trích đang lan rộng chỉ là sự bôi nhọ, theo một quan chức giấu tên thuộc đảng Cộng hòa.

Suốt chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump, Kushner luôn né tránh ánh đèn sân khấu nhưng khi nhà tài phiệt New York đắc cử, người ta bắt đầu thấy Kushner xuất hiện dày đặc hơn. Kushner rảo bước đi ở Nhà Trắng trong lúc bố vợ gặp mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama và hộ tống nhà tài phiệt New York tối 17/11 trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tháp Trump.

Cánh tay đắc lực

Khi chiến dịch tranh cử bắt đầu, Kushner chủ yếu xuất hiện bên cạnh bố vợ tại các cuộc vận động và gọi điện thoại kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ tiền nhân danh ông Trump. Theo thời gian, Kushner dần xây dựng ảnh hưởng và đến cuối cuộc đua vào Nhà Trắng, anh được nhìn nhận không khác gì một quản lý chiến dịch, theo New York Times.

Kushner cũng chịu trách nhiệm giám sát chương trình quảng bá kỹ thuật số trị giá 90 triệu USD trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Kushner còn đứng ra sắp xếp một số cuộc gặp quan trọng giữa bố vợ với các chính khách, ví dụ như Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Hồi đầu tháng 7, ông Trump đối mặt với một làn sóng chỉ trích khi đăng trên mạng xã hội Twitter tấm hình đối thủ Clinton bên một ngôi sao lục giác, cạnh một xấp tiền lớn. Hình ảnh này từng xuất hiện trên một trang web bài Do Thái.

Tuy nhiên, Kushner một mực bảo vệ nhà tài phiệt New York. Kushner tin rằng sự tôn trọng mà bố vợ dành cho đức tin Do Thái của mình là chân thành và vụ lùm xùm vừa qua không đáng nhắc đến. Kushner là một người Do Thái chính thống, có ông nội là nạn nhân diệt chủng Holocaust.

Bạn bè cho hay quyền lực thực sự mà Kushner nắm giữ bắt nguồn từ mối quan hệ thân thiết với bố vợ, người coi Kushner như bản sao thời trẻ của mình. Trump có lần miêu tả Kushner là "chàng rể tuyệt vời" và hai người "rất thân thiết". Ông còn gọi Kushner là "một nhà tư tưởng lớn, đầy táo bạo".

Giống như con cái của Trump, Kushner lớn lên trong nhung lụa. Anh học trường tư thục Do Thái ở Livingston, New Jersey, theo học Harvard sau khi cha mẹ anh tặng trường món quà 2,5 triệu USD. Sau đó, Kushner theo học MBA và luật tại đại học New York.

Trong mắt vợ, Kushner là "chàng trai New Jersey tuyệt vời" và hai người được miêu tả là "cặp trời sinh". Kushner, người mua tờ The Observer với giá 10 triệu USD vào năm 2006, trở thành gương mặt của đế chế bất động sản gia đình, Kushner Companies, khi cha anh phải vào tù. Anh nổi tiếng với vụ mua một tòa nhà chọc trời ở Manhattan với giá 1,8 tỷ USD, giá kỷ lục với một tòa văn phòng ở New York khi đó.

Giống như bố vợ, Kushner cũng cân nhắc kỹ lưỡng đóng góp của các cố vấn đối với ông Trump và thúc giục nhà tài phiệt New York loại bỏ những nhân sự không còn phù hợp.

Theo một cựu quan chức có mối liên hệ với đội ngũ hỗ trợ tổng thống đắc cử Mỹ, nhiệm vụ "sắp xếp lại" bộ máy nhân sự do chính Kushner và trung tướng về hưu Michael Flynn chủ trì thực hiện.

Gần đây nhất, Kushner được cho là người đứng sau quyết định thay thế lãnh đạo nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump, Thống đốc New Jersey Chris Christie, bằng phó tổng thống Mỹ đắc cử Mike Pence. Ông Christie khi còn là một biện lý đã khởi tố cha Jared Kushner vì tội trốn thuế và làm giả chứng từ.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Donald Trump khẳng định Christie ra đi "không liên quan gì đến các mối quan hệ cá nhân" mà hoàn toàn vì cần một bộ máy lãnh đạo tốt nhất, những cá nhân xuất sắc nhất để thành lập chính phủ mới.

Con rể (ngoài cùng bên trái) và con gái lắng nghe ông Trump phát biểu tại một buổi vận động tranh cử. Ảnh: Corbis

Vũ Hoàng