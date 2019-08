Cáp treo ở Canada bị phá hoại, gần 30 cabin rơi xuống đất

Rất may không ai bị thương trong sự cố hôm 10/8 tại điểm tham quan ở tỉnh phía tây Canada và cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để điều tra.

Một cabin nằm trên vách núi sau khi dây cáp bị cắt đứt ở khu Sea to Sky Gondola, tỉnh British Columbia hôm 10/8. Ảnh: CBC.

Gần như toàn bộ 30 cabin của hệ thống cáp treo tại điểm tham quan nổi tiếng Sea to Sky Gondola, tỉnh British Columbia, phía tây Canada đã bị rơi xuống đất vào 4h sáng ngày 10/8 (giờ địa phương) sau khi dây cáp bị đứt.

Cáp treo không hoạt động vào thời điểm xảy ra sự cố và không có ai bị thương. Sea to Sky Gondola hiện đã bị đóng cửa. Kirby Brown, Tổng giám đốc của Sea to Sky Gondola cho biết công ty thiệt hại hơn một triệu USD, chưa kể phần doanh thu bị mất do phải đóng cửa.

"Chúng tôi tin rằng các dây cáp đã bị cắt và đây là hành động phá hoại có chủ ý. Tại thời điểm này, chúng tôi xem đó là hiện trường vụ án", thanh tra Kara Triance cho hay. Những người cắm trại trong khu vực cũng nói rằng họ nghe tiếng nổ lớn và tiếng kim loại vào thời điểm xảy ra sự cố.

Dây cáp của hệ thống có đường kính 55 mm, cấu tạo gồm 6 sợi và Sea to Sky gần đây đã thực hiện bảo trì đường dây. Cảnh sát yêu cầu du khách tránh xa khu vực này cũng như những con đường mòn gần đó.

Hệ thống cáp treo Sea to Sky Gondola có thể đưa hành khách lên độ cao hơn 900 m so với mực nước biển trong 10 phút để ngắm khung cảnh. Mỗi cabin của cáp treo chở được 8 người.

Một cabin khác bị rơi xuống đất trong sự cố hôm 10/8 ở Sea to Sky Gondola. Ảnh: CBC.

Huyền Lê (Theo CNN)