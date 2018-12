Cảnh sát Pháp tiêu diệt kẻ xả súng tại chợ Giáng sinh

Hàng trăm cảnh sát Pháp truy tìm nghi phạm xả súng hô 'Thánh Allah vĩ đại'

Cảnh sát Pháp phong tỏa một con phố tại quận Neudorf hôm 13/12. Ảnh: AP.

"Cảnh sát đã bao vây và truy quét quận Neudorf ở thành phố Strasbourg sau khi phát hiện nghi phạm Cherif Chekatt trên phố. Hắn đã nổ súng vào các sĩ quan khi họ tìm cách tiếp cận. Cảnh sát lập tức bắn trả và vô hiệu hóa nghi phạm", AFP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner hôm qua cho biết.

Nghi phạm Chekatt hôm 11/12 xả súng tại một khu chợ Giáng sinh ở Strasbourg, khiến ít nhất ba người thiệt mạng và 13 người bị thương. Hắn đã bị thương khi đấu súng với lực lượng tuần tra, trước khi bỏ trốn bằng taxi. Bộ trưởng Castaner cho biết nhà chức trách đã triển khai 700 cảnh sát và hai trực thăng để truy tìm nghi phạm.

Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố chịu trách nhiệm trong vụ xả súng. "Người thực hiện cuộc tấn công ở Strasbourg là một trong những chiến binh IS, thực hiện vụ xả súng theo lời kêu gọi nhắm vào công dân những nước trong liên quân chống IS", cơ quan truyền thông của IS viết trên mạng xã hội Twitter.

Cảnh sát đã bắt 5 người để thẩm vấn, trong đó gồm cha mẹ và hai anh em của nghi phạm. Chợ Giáng sinh Strasbourg dự kiến mở cửa lại vào ngày 14/12.

Nghi phạm Cherif Chekatt. Ảnh: AP.

Chekatt nằm trong danh sách theo dõi của chính quyền do bị tình nghi có xu hướng tôn giáo cực đoan, từng bị kết án 27 lần ở Pháp, Đức và Thụy Sĩ vì nhiều tội danh, bao gồm bạo lực và cướp. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết nghi phạm chưa từng phạm tội liên quan đến khủng bố.

Vào buổi sáng cùng ngày với vụ tấn công, cảnh sát đã đột kích nơi ở của Chekatt nhằm điều tra một vụ giết người, nhưng nghi phạm không ở nhà. Cảnh sát tìm thấy một quả lựu đạn, 4 con dao và một khẩu súng ngắn tại đây.

Pháp trở thành mục tiêu trong một loạt vụ tấn công của các tay súng Hồi giáo kể từ năm 2015. Vào tháng 11/2015, vụ tấn công của phiến quân Hồi giáo tại phòng hòa nhạc Bataclan và một số khu vực khác ở Paris khiến 130 người thiệt mạng. Năm 2016, một xe tải lao vào đám đông đang kỷ niệm Ngày Bastille tại thành phố Nice, khiến hơn 80 người chết. Tổng cộng 246 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố tại Pháp kể từ năm 2015.