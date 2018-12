Cảnh sát liều mình cứu người đàn ông trước đoàn tàu đang lao tới

Theo ABC News, vụ việc được camera giám sát ghi lại vào ngày 26/8 tại Secaucus, bang New Jersey.

Sĩ quan cảnh sát Victor Ortiz, 41 tuổi, thường làm việc ca đêm và hết ca vào lúc 7h sáng. Vào khoảng 7h25 hôm đó, anh nhận được cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ áp giải một người đàn ông ra khỏi tàu.

Khi Ortiz đến hiện trường, người đàn ông này kháng cự và tuyên bố "sẽ không đi tù", sau đó nhảy xuống đường ray.

Ortiz đã liên lạc với điều phối viên để kiểm soát các chuyến tàu và yêu cầu người đàn ông dừng lại. Sau đó, Ortiz cũng nhảy xuống đường ray. Không có đoàn tàu nào tiến tới chỗ họ vào thời điểm đó.

"Ngay khi nhìn thấy tôi nhảy xuống, ông ta bắt đầu chạy sang đường ray khác", Ortiz kể. "Tôi chặn lên trước và ngăn ông ta lại".

Người đàn ông hét lên "Tôi muốn chết, tôi muốn chết", Ortiz nhớ lại. Anh cố gắng còng tay người đàn ông và trấn an anh ta.

Đúng lúc đó, một đoàn tàu lao tới, cách họ chỉ khoảng một km. Ortiz đã yêu cầu nhà ga dừng đoàn tàu và cố gắng để đưa người đàn ông ra khỏi đường ray nhưng ông này chống cự.

Sau một hồi giằng co, Ortiz cũng kéo được người đàn ông ra giữa hai đường ray ngay trước khi đoàn tàu ập tới.

Cảnh sát liều mình cứu người đàn ông nằm giữa đường ray

"Ortiz đã không màng đến sự an toàn của chính mình, quyết định cứu sống một người ngay cả khi bị chống cự", thông cáo của sở cảnh sát giao thông New Jersey cho hay. "Cảnh sát giao thông New Jersey rất tự hào về Victor Ortiz và chúng tôi hy vọng điều này sẽ là một lời nhắc nhở về những gì ngày ngày họ đang làm để giữ cho bang của chúng ta an toàn".