Cánh cửa cứu nhiều người vụ xả súng ngoài giáo đường

ĐứcTay súng bắn ổ khóa, cài thuốc nổ nhưng vẫn không thể phá được cánh cửa để vào giáo đường ở Halle, nơi 70-80 người đang hành lễ.

Truyền thông Đức hôm nay xác định nghi phạm gây ra vụ xả súng bên ngoài giáo đường Do Thái ở thị trấn Halle, phía đông nước Đức hôm 9/10 là Stephan Balliet, 27 tuổi, sống ở vùng Saxony-Anhalt. Balliet được coi là một phần tử tân phát xít có thù ghét với những người không phải da trắng.

Đoạn video dài 35 phút được quay lại bằng camera gắn trên mũ của Balliet cho thấy tay súng này mang theo nhiều khẩu súng và chất nổ trong xe khi tiếp cận giáo đường Do Thái.

Nghi phạm xả súng Stephan Balliet. Ảnh: Bild.

Bên trong giáo đường khi đó có 70-80 người đang tập trung để đón Yom Kippur, một trong những ngày linh thiêng nhất theo lịch Do Thái. Nếu nghi phạm vào được bên trong giáo đường, hậu quả về người sẽ rất nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Balliet đã loay hoay trong nhiều phút mà không thể mở được cánh cửa giáo đường. Y bắn nhiều phát súng vào ổ khóa, sau đó cài thuốc nổ vào bản lề và kích nổ, nhưng cánh cửa vẫn không suy suyển.

Max Privorozki, người đứng đầu cộng đồng Do Thái ở Halle, nói rằng họ nghe thấy tiếng súng và đã dừng nghi lễ. Thông qua một camera được đặt ở lối vào, Privorozki thấy ai đó đang cố gắng xông vào, bắn cửa và ném chất nổ.

"Nhưng cánh cửa vẫn đóng, Chúa đã bảo vệ chúng tôi. Toàn bộ sự việc kéo dài có lẽ 5 đến 10 phút", Privorozki cho hay. Balliet sau đó lầm rầm nguyền rủa mình là "kẻ thất bại", bắn vào một phụ nữ qua đường rồi lái xe bỏ đi.

Hình ảnh trên mạng xã hội được cho là nghi phạm xả súng ở Halle hôm 9/10. Ảnh: Twitter.

Cảnh sát cho biết sau khi rời khỏi giáo đường, Balliet lái xe đến một cửa hàng kebab gần đó và bắn chết một người bên trong cửa hàng. Cảnh sát Đức xác định Balliet hành động một mình và bác bỏ thông tin trước đó rằng có thể có tay súng thứ hai.

Trong video vụ tấn công được phát trực tiếp trên Twitch, một nền tảng phát video trực tuyến thường được sử dụng để phát trực tiếp các trò chơi video, Balliet tuyên bố Holocaust, cuộc diệt chủng 6 triệu người Do Thái do Đức quốc xã tiến hành, "chưa bao giờ xảy ra" và gốc rễ của một số vấn đề trên thế giới là người Do Thái.

Một quan chức an ninh Đức cho biết "các nhà điều tra tin rằng vụ xả súng ở Halle được thúc đẩy bởi ý thức hệ cực hữu".

Huyền Lê (Theo CNN)