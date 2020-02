Canada ngừng bảo đảm an ninh cho Harry - Meghan

Canada tuyên bố không tiếp tục bảo vệ an ninh cho vợ chồng Harry - Meghan sau ngày 31/3, do sự thay đổi vị thế của hai người.

"Việc Công tước và nữ công nương Sussex chọn chuyển đến Canada bán thời gian đã đặt chính phủ vào một tình huống đặc biệt và chưa từng có", thông báo của Văn phòng Bộ trưởng An ninh Công cộng Canada hôm 27/2 cho hay.

Thông báo cho biết cảnh sát Hoàng gia Canada (RMCP) có nghĩa vụ cung cấp sự hỗ trợ an ninh cho Harry và Meghan khi họ đến Canada từ tháng 11/2019, vì hai vợ chồng được coi là "Người được Bảo vệ Quốc tế". "Tuy nhiên, sự hỗ trợ này sẽ chấm dứt trong những tuần tới, nhằm phù hợp với thay đổi về vị thế của họ", thông báo của giới chức Canada nêu rõ.

Hoàng tử Harry và Công nương Meghan rời một sự kiện ở London, Anh hồi tháng 3/2019. Ảnh: AFP.

Thông báo trên đồng nghĩa lực lượng RMCP sẽ chấm dứt nghĩa vụ bảo vệ Harry và Meghan khi họ không còn là thành viên cấp cao của hoàng gia Anh từ ngày 31/3.

Đầu tháng này, Harry và Meghan xác nhận trên trang web riêng về việc chính thức rút khỏi các vị trí cấp cao trong hoàng gia Anh vào thời điểm này. Vợ chồng Harry cũng không được phép dùng thương hiệu "Sussex Royal" sau khi rời khỏi hoàng gia Anh để bắt đầu cuộc sống độc lập.

Trước đó Harry - Meghan nói rằng "hoàng gia hay Nội các Anh không có quyền tài phán về việc sử dụng danh xưng 'hoàng gia' ở nước ngoài", song họ vẫn đồng ý ngừng sử dụng chúng. Cặp đôi từ chối chia sẻ thêm thông tin chi tiết về vấn đề an ninh của họ khi không còn là thành viên cấp cao của hoàng gia, vì "lý do an toàn".

Tháng một năm nay, hàng nghìn người Canada ký vào bản kiến nghị đòi vợ chồng Harry - Meghan tự chi trả phí bảo đảm an ninh sau khi ước tính các khoản bảo vệ họ vào khoảng 10-30 triệu USD/năm.

Sau khi tuyên bố rút khỏi hoàng gia, vợ chồng Harry - Meghan không còn mang tước hiệu "Hoàng tử và Công nương", song vẫn là Công tước và Nữ công tước xứ Sussex. Hai người cùng con trai Archie đã bắt đầu cuộc sống mới ở Vancouver, Canada sau khi rời Anh.

Mai Lâm (Theo Independent)