Các nhà mốt Mỹ bất đồng về việc thiết kế cho Melania Trump

Bà Trump trong trang phục của nhà thiết kế người Mỹ Ralph Lauren trong đêm chiến thắng. Ảnh: Reuters

Phần lớn những người làm việc trong ngành thời trang Mỹ từng tuyên bố ủng hộ Hillary Clinton né trả lời câu hỏi sẽ làm thế nào nếu được yêu cầu phục vụ đệ nhất phu nhân đắc cử Melania Trump, theo WWD. Tuy nhiên, có vài người đã trả lời thẳng thắn.

"Donald Trump đã thắng cử và ông sẽ là tổng thống của chúng ta. Melania Trump xứng đáng nhận được sự tôn trọng đối với đệ nhất phu nhân", nhà thiết kế Diane von Furstenberg nói. "Là một phần của ngành công nghiệp thời trang, chúng tôi có vai trò quảng bá cái đẹp, tính toàn diện và sự đa dạng. Mỗi chúng ta nên cố gắng hết sức".

Đồng quan điểm trên, nhà mốt Thom Browne cho rằng: "Với tất cả sự tôn trọng, chúng tôi sẽ rất vinh dự nếu được thiết kế cho bất kỳ đệ nhất phu nhân Mỹ nào".

Tommy Hilfiger khẳng định mình sẽ đồng ý thiết kế cho bà Trump nếu được đề nghị: "Bà ấy là một phụ nữ xinh đẹp, thiết kế nào cũng sẽ tuyệt vời nếu khoác trên người bà ấy".

Melania Trump mặc áo khoác của thương hiệu Pháp khi đi bỏ phiếu. Ảnh: NYTimes

Cynthia Rowley cho rằng việc Melania Trump mặc thiết kế của ai không liên quan đến việc nhà thiết kế đó ủng hộ hay không vợ chồng ông Trump:

"Bà ấy có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn, chúng ta đâu thể kiểm soát việc này".

Nhà mốt Marc Jacobs thẳng thừng từ chối: "Tôi không có chút hứng thú nào đối với việc thiết kế cho Melania Trump. Tôi chưa xem thư kêu gọi của Sophia Theallet. Cá nhân tôi muốn dành công sức giúp đỡ những người bị Donald Trump và người ủng hộ ông ta gây tổn thương hơn".

Sophie Theallet, nhà thiết kế người Pháp từng may trang phục cho đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã kêu gọi đồng nghiệp không để Melania Trump may hay mượn đồ với lý do những lời lẽ phân biệt chủng tộc, giới tính, bài xích người ngoại quốc của ông Trump đi ngược lại với giá trị mà hãng thời trang của bà theo đuổi.

Melania Trump diện chiếc sơ mi hồng của Gucci có giá 1.100 USD. Ảnh: Patrick Semansky

"Tôi đã bị chỉ trích nặng nề trên mạng xã hội khi đưa ra ý kiến ​​về kết quả bầu cử", nhà tạo mẫu Derek Lam nói, cho rằng đây là một câu hỏi khó trả lời. "Tôi đã được cảnh báo không nên đưa ý kiến ​​có thể khiến khách hàng phật ý. Bởi vậy, câu trả lời của tôi là, dù tôn trọng thể chế chính trị của nước Mỹ nhưng tôi khó lòng trực tiếp tham gia việc thiết kế trang phục cho tân Đệ nhất phu nhân".

Nhà thiết kế Phillip Lim cho rằng mình sẽ khó liên quan với vợ chồng tổng thống đắc cử: "Hiện tại, chúng tôi không quan hệ với bà Trump và tôi cũng không dự kiến xây dựng mối quan hệ dưới thời chính quyền Trump".

Nhà mốt Vera Wang cho rằng tân đệ nhất phu nhân nên ủng hộ thời trang Mỹ giống như những người tiền nhiệm.

