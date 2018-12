Các ngoại trưởng ASEAN quan ngại về hoạt động bồi đắp ở Biển Đông

Phó thủ tướng kêu gọi Trung Quốc không làm phức tạp tình hình Biển Đông / ASEAN cân nhắc ra tuyên bố chung về Biển Đông

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Reuters.

Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Trung Quốc diễn ra hôm nay tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc, dưới sự chủ trì của bộ trưởng ngoại giao nước chủ nhà và Singapore. Hội nghị tập trung thảo luận hai nội dung là quan hệ ASEAN – Trung Quốc và vấn đề Biển Đông. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam dự hội nghị.

Về vấn đề Biển Đông, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp gần đây và đang diễn ra ở Biển Đông, nhất là việc bồi đắp, tôn tạo và xây dựng quy mô lớn các bãi đá, quân sự hóa các đảo nhân tạo và các hành động khẳng định chủ quyền không dựa trên luật pháp quốc tế.

Các bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, coi đây là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước, trước hết là ASEAN và Trung Quốc.

Các bộ trưởng cũng đề nghị ASEAN và Trung Quốc nỗ lực hơn nữa để bảo đảm hòa bình và an ninh ở Biển Đông, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, tôn trọng các tiến trình pháp lý và ngoại giao, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Các bộ trưởng nhất trí sớm hoàn tất dự thảo Tuyên bố về cam kết thực hiện Bộ quy tắc về tránh va chạm bất ngờ trên biển để trình Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm ASEAN – Trung Quốc, tổ chức vào tháng 9 tại Lào, thông qua cũng như vận hành đường dây nóng giữa các quan chức ngoại giao về xử lý vấn đề nảy sinh ở Biển Đông.

Tại hội nghị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh Biển Đông có tầm quan trọng đặc biệt đối với quan hệ ASEAN – Trung Quốc cũng như hòa bình, an ninh khu vực. Ông bày tỏ quan ngại về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông và hệ lụy liên quan.

Phó thủ tướng kêu gọi ASEAN và Trung Quốc tăng cường đối thoại và hợp tác để xử lý vấn đề Biển Đông, tuân thủ các cam kết bằng hành động cụ thể, nhất là giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, không tiến hành các hoạt động làm phức tạp thêm tranh chấp, thực hiện hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Phó thủ tướng khẳng định Việt Nam và ASEAN coi trọng quan hệ với Trung Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của Quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN – Trung Quốc đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Ông đề xuất định hướng đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối, môi trường và biến đổi khí hậu, nông nghiệp, an ninh lương thực và an ninh nguồn nước, tăng cường phối hợp trong xử lý các thách thức an ninh chung ở khu vực, kể cả ở Biển Đông.

Như Tâm