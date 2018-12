Các đặc điểm tâm lý giải thích sự tàn bạo của Hitler

Trùm phát xít Adolf Hitler. Ảnh: History

Trong hai năm cuối của Thế chiến 2, khi cục diện chiến trường bắt đầu nghiêng về phe Đồng minh, Cơ quan Tình báo chiến lược Mỹ (OSS - tiền thân của CIA) đã bí mật triển khai kế hoạch điều tra nghiên cứu kỹ lưỡng tính cách của Adolf Hitler, nhằm đưa ra những dự đoán về hành vi và cách phản ứng của trùm phát xít.

Nhiệm vụ này được giao cho nhà tâm lý học người Mỹ, giáo sư Henry Murray ở Đại học Harvard. Sau một thời gian nghiên cứu, báo cáo dày 229 trang của Murray đưa ra 7 đặc điểm tâm lý góp phần tạo nên một trong những con người có tính cách tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại, theo Atlantico.

Tuổi thơ bất hạnh

Theo nhà tâm lý học Murray, tuổi thơ nhiều bất hạnh và tự ti là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất tới cách hành xử của Hitler sau này. Khi còn là một đứa trẻ, Hitler rất nhỏ con, ốm yếu và không thể kết bạn với những bạn bè đồng lứa. Chính vì thế, Hitler trải qua phần lớn tuổi thơ trong trạng thái thất vọng và cô độc.

Hitler cũng không bao giờ làm công việc tay chân hay tham gia các hoạt động thể dục thể thao và từng bị từ chối phục vụ quân đội Áo do không đủ tiêu chuẩn sức khỏe. Thực tế này lại càng thúc đẩy tâm lý ngưỡng mộ sức mạnh bạo lực, khát vọng thể hiện sức mạnh và chinh phạt quân sự của thanh niên trẻ người Áo này. Murray cho rằng, để thể hiện khát vọng đó, Hiler đã có những hành vi bạo dâm đối với những bạn tình đầu tiên của mình.

Hội chứng tâm lý ghét bố yêu mẹ

Tính cách của Hitler cũng bị ảnh hưởng bởi hội chứng tâm lý Oedipus (yêu thương mẹ nhưng lại căm ghét bố). Hội chứng này được cho là nảy sinh sau một lần Hitler tình cờ chứng kiến bố mẹ quan hệ tình dục.

Mặc dù luôn tỏ ra ngoan ngoãn và nghe lời bố, nhưng Hitler lại coi ông là một người cai trị gia đình độc tài và bất công. Hitler ghen tỵ với sức mạnh thể chất của bố và mơ ước có thể làm nhục ông để khôi phục danh dự cho người mẹ đã mất. Sau khi bố mất, Hitler lại nảy sinh mong muốn đi tìm một kẻ thù mới cho mình.

Chứng bất lực

Một số người tình cũ của Hitler chia sẻ rằng trùm phát xít Đức mắc chứng bệnh "bất lực", không thể quan hệ với phụ nữ như một người đàn ông bình thường.

"Do không thể chứng minh khả năng đàn ông trước mặt phụ nữ nên Hitler đã phô bày sức mạnh của mình bằng các hành động bạo dâm và thể hiện quyền lực vượt trội so với các đấng mày râu khác", ông Murray cho biết.

Thiếu quyết đoán và không chịu được áp lực

Mặc dù có tài hùng biện và đang ở trên đỉnh cao quyền lực, nhưng Hitler thường xuyên rơi vào tình trạng khủng hoảng nhận thức, lo lắng, kiệt sức trước những sức ép lớn và gặp nhiều khó khăn trong việc đưa ra những quyết sách quan trọng.

Chuyên gia Murray tóm tắt diễn biến tâm lý của Hitler trong 5 giai đoạn cảm xúc, bắt đầu từ sự giận dữ điên cuồng, đến khóc lóc tủi thân, rồi kiệt sức, u sầu, do dự, sau đó là thất vọng cùng cực và gặp ác mộng, cuối cùng là tự tin, dứt khoát khi đưa ra các quyết định quân sự mạnh mẽ và tàn bạo.

Xấu hổ về nguồn gốc

Hitler thời còn nhỏ. Ảnh: History

Hitler đề cao dòng máu Aryan thuần chủng và tinh khiết, nhưng bản thân trùm phát xít lại không có nguồn gốc được cho là cao quý hay hoàn hảo đó.

Hitler xuất thân từ một gia đình nông dân, pha trộn chủng tộc và không có ai là thuần Đức. Ông nội và cha đỡ đầu của Hitler là người Do Thái. Một trong các chị em của Hitler quản lý một nhà hàng cho sinh viên người Do Thái ở Vienna (Áo) và một người nữa từng là tình nhân của một doanh nhân Do Thái giàu có.

Căm ghét người Do Thái

Murray cho rằng nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc Hitler căm ghét và miệt thị người Do Thái là bởi trùm phát xít cho rằng dân tộc này đã cướp đoạt chiến thắng của nước Đức trong Thế chiến I, là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chế độ quân chủ cũng như cuộc sống của hàng triệu người Đức thời điểm đó.

Hitler trút giận lên người Do Thái vì họ không chống lại mình bằng nắm đấm và vũ khí. Do đó, đây là một mục tiêu dễ dàng và không cần dùng đến biện pháp quân sự. Hitler có thể đổ lỗi cho họ gây ra bất kỳ điều gì và cảm thấy thích thú khi tước đoạt của cải và quyền lực của một số người Do Thái.

Đặc điểm nhân tướng học

Theo báo cáo của Murray, Hitler thường được ca ngợi vì có đôi mắt màu xanh xám, nhưng rất nhiều chuyên gia cho rằng đôi mắt của trùm phát xít có một màu xanh đặc biệt, trống rỗng và vô tình.

Bức ảnh màu hiếm hoi thể hiện màu mắt của Hitler. Ảnh: Rarehistoryphotos

Hitler có đôi môi mỏng, tóc cắt lùi về sau do chứng hói đầu. Trùm phát xít cũng nổi tiếng vì thường bắt tay không chặt, cùng đôi tay rất ẩm ướt. Đây là những đặc điểm tiêu biểu của những người có tính cách lạnh lùng, ít hồ hởi và không hiếu khách.

"Với tất cả những đặc điểm trên, Hitler không có khả năng tạo dựng các mối quan hệ bình thường, đồng thời không thể hy vọng lòng thương hại hay đối xử nhân văn từ con người này", Murray khẳng định.

