Ca trực 12 tiếng của cảnh sát điều tra Singapore

Cảnh sát điều tra Singapore chịu rất nhiều áp lực trong những ca trực kéo dài, sẵn sàng xử lý những thông tin tố giác tội phạm dù là nhỏ nhất.

Thanh tra Zulkiflee Mohamed, chỉ huy điều tra ở phân khu cảnh sát Tanglin, Singapore. Ảnh: CNA.

Theo lời thanh tra Zulkiflee Mohamed, đội trưởng đội điều tra ở phân khu cảnh sát Tanglin, Singapore, anh từng giải quyết những vụ hành hung với lý do "ngớ ngẩn" và gần đây nhất là sự việc liên quan tới một du khách.

Khi du khách này đi nhầm thang máy dịch vụ của một khách sạn trên đường Orchard, bảo vệ phát hiện và chạy theo. Lúc bảo vệ bước vào để hỏi thì bị người khách đấm đá túi bụi. Không lâu sau đó, thanh tra Zulkiflee đến hiện trường cùng một cảnh sát khác. Họ xem lại băng hình camera quan sát và lấy lời khai của nạn nhân.

Zulkiflee cho biết sự việc xảy ra vào lúc gần 4 giờ sáng, thời điểm mà mọi người đi chơi khuya về thường say rượu. Song anh phát hiện kẻ hành hung, người đã bị các cảnh sát tuần tra nhốt vào phòng vệ sinh của khách sạn, không có vẻ say xỉn. "Ông ta có mùi men nhưng không say. Ông ta đã tỉnh", viên cảnh sát tháp tùng Zulkiflee nói.

Sau khi ghi âm lời khai của vị du khách và tịch thu hộ chiếu, Zulkiflee tranh thủ lót dạ trước khi bắt đầu làm việc tiếp và phải nhịn ăn trong nhiều giờ tới. Anh chỉ mới hoàn thành 3/4 thời gian ca trực kéo dài 12 tiếng. "Tôi có lẽ sẽ về nhà vào lúc 14h hoặc 15h", Zulkiflee ước tính.

Trung bình mỗi giờ có hơn 10 báo cáo đổ về bộ phận của phân khu cảnh sát Tanglin từ các khu vực Bishan, Bukit Timah, Kampong Java, Orchard và Toa Payoh. Đây là khu vực sầm uất gồm các khu bất động sản tư nhân, trung tâm mua sắm, giải trí ban đêm và cả những cơ sở quan trọng như Istana (văn phòng kiêm tư dinh của Tổng thống Singapore).

"Chúng tôi đã gặp nhiều vụ máy bay không người lái bay qua Istana và gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia", Zulkiflee cho hay. "Chúng tôi nhận được các cuộc gọi báo tin về những vật khả nghi ở những cơ sở nhạy cảm giống như Istana, các đại sứ quán và một số trụ sở bộ ngành nằm trong khu vực quản lý của chúng tôi".

Khi các cảnh sát điều tra đến hiện trường, họ phải làm rõ vật khả nghi đó là gì và cùng với các chuyên gia tìm bằng chứng pháp y như ADN hay dấu vân tay.

Trong một ca trực đêm của Zulkiflee, môt thanh niên báo với Trung tâm cảnh sát khu phố Toa Payoh về việc mình bị một người quen dùng hung khí tấn công. Nạn nhân bị thương nhẹ ở phần mềm và đã lành. Sự việc xảy ra vài ngày trước nhưng người thanh niên đến giờ mới báo cảnh sát vì lo lắng cho an toàn bản thân.

Hành động đầu tiên của Zulkiflee là truy tìm dấu vết của kẻ hành hung bằng cách kiểm tra lý lịch với sự hỗ trợ của nền tảng Jarvis, giúp hợp nhất nhiều dữ liệu của cảnh sát, rút ngắn quy trình kiểm tra từ 20 phút trước đây xuống còn 5 phút.

"Nếu anh ta là người có xu hướng bạo lực, tôi phải chắc chắn có đủ nhân lực trong trường hợp cần thiết. Có thể chúng tôi nói chuyện với anh ta và anh ta sẽ mở cửa. Hoặc tình hình leo thang đến mức đe dọa tới tính mạng thì chúng tôi có thể gọi thêm cảnh sát đến hỗ trợ", Zulkiflee giải thích.

Cuối cùng, kẻ hành hung đã để cảnh sát vào căn hộ của y nhưng với thái độ né tránh. "Ban đầu, anh ta thậm chí không thừa nhận những gì đã làm. Phải mất một chút thời gian để giúp anh ta hiểu vì sao tôi có mặt ở đây và tôi đã biết toàn bộ sự việc. Rồi anh ta bắt đầu kể lại cớ sự và thừa nhận tội trạng", Zulkiflee kể.

Để ứng phó với những rủi ro tại hiện trường, các cảnh sát điều tra thường mang theo súng lục và còng. "Chúng tôi cũng được huấn luyện các chiến thuật phòng vệ để quật ngã đối tượng", Zulkiflee nói.

Song đôi lúc, có những nghi phạm rất hung hăng và nguy hiểm. Trong trường hợp này, Zulkiflee sẽ nhờ cậy lực lượng phản ứng nhanh chuyên hỗ trợ giải quyết những sự việc được báo thông qua tổng đài khẩn cấp 999.

Một trong những vụ án khó nhằn nhất của Zulkiflee liên quan đến một băng đảng tội phạm nước ngoài dùng những tấm thẻ giả (được tạo ra nhờ thông tin đánh cắp) để rút tiền từ máy ATM với số tiền lên đến 300.000 SGD (gần 219.000 USD). "Tôi phải đối mặt với số nạn nhân khổng lồ", Zulkiflee kể.

Khi một ngân hàng thông báo cho cảnh sát biết có dấu hiệu băng nhóm này đang hành động, nhóm điều tra của Zulkiflee đã phối hợp với một số ban ngành khác để lần theo dấu vết của chúng và đưa ra công lý.

Sau khi băng nhóm trên bị bắt, nhóm của Zulkiflee phải mất 3-4 ngày rà soát các băng hình từ camera quan sát cũng như thẩm vấn các bị can. "Tôi không ngủ trong 3, 4 ngày đó. Tôi không về nhà. Thực tế, tôi ăn ngủ luôn trong văn phòng", anh nói.

Zulkiflee Mohamed liên tục nhận được các cuộc gọi trong ca trực. Ảnh: CNA.

Khi được hỏi về kỹ thuật thẩm vấn, Zulkiflee cho biết anh thường bắt đầu bằng cách hỏi những câu cơ bản về nơi sống, nơi làm việc của nghi phạm cũng như ai đang sống chung với nghi phạm. "Tôi sẽ chú ý giọng nói và chuyển động cơ thể của đối tượng. Nếu đối tượng bắt đầu nói dối, tôi sẽ nhận ra", anh chia sẻ.

Có nhiều loại án mà cảnh sát điều tra phải đến hiện trường, từ những vụ đột nhập ăn trộm, lừa đảo cho đến các vụ quấy rối, khủng bố tinh thần con nợ của những kẻ cho vay nặng lãi cũng như các biến cố liên quan đến người chết cần tiến hành khám nghiệm pháp y.

Có lần, một người đàn ông được xác nhận chết tại bệnh viện Tan Tock Seng sau khi gặp hiện tượng khó thở ở nhà. "Các bác sĩ ở bệnh viện không chắc chắn nguyên nhân dẫn đến cái chết. Đó là lý do họ yêu cầu khám nghiệm pháp y để cảnh sát có thể điều tra thêm", Zulkiflee nói. "Tôi đã nói chuyện với người nhà để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra trước khi ông ấy được chuyển đến bệnh viện. Và tôi đã kiểm tra thi thể của ông ấy để xem có bất kỳ chấn thương hay dấu vết bất thường nào không".

Còn quá sớm để kết luận đây là cái chết tự nhiên, nhưng trong những trường hợp như vậy, Zulkiflee sẽ tỏ thái độ thấu cảm khi nói chuyện với người nhà. "Họ đang đau khổ và chúng tôi không muốn gây thêm đau buồn cho họ nữa. Chúng tôi cố gắng nói chuyện ân cần trong những trường hợp này", anh cho hay.

Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, dù liên quan đến trẻ em, các cảnh sát điều tra luôn phải giữ thái độ trung lập cũng như kiên quyết với nghi phạm khi thẩm vấn. "Chúng tôi phải giữ bộ mặt nghiêm nghị...Một khi để cảm xúc lấn át, đó là lúc cuộc điều tra dễ trở nên thành kiến", anh nhấn mạnh.

Nhưng đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh, có những lúc anh cũng cảm thấy bực bội. Đó là khi Zulkiflee đã trải qua nhiều giờ làm việc mà vẫn chưa có gì bỏ bụng. "Các đồng nghiệp biết rằng tôi trở thành người dễ cáu bẳn khi tôi chưa được ăn", anh nói đùa.

Các cảnh sát điều tra mặc thường phục phải luân phiên trực, mà họ nói đùa là "đi tour", khoảng 4 đến 5 lần mỗi tháng. Mỗi ca trực kéo dài 12 tiếng và dù là ngày hay đêm, họ phải sẵn sàng có mặt ở hiện trường. Trong giờ trực, luôn phải có một nhóm 3 đến 4 cảnh sát điều tra sẵn sàng giải quyết những tố giác khẩn cấp, bao gồm cả những thông tin tố giác được người dân gửi tới qua mạng.

Zulkiflee vốn là cảnh sát phản ứng nhanh trong 8 năm trước khi được chuyển sang cảnh sát điều tra vào năm 2011. Ca trực đầu tiên thực sự là một cú sốc đối với anh. "Có quá nhiều cuộc gọi đổ đến điện thoại của tôi. Tôi không biết rằng sẽ có nhiều cuộc gọi đến vậy", anh nhớ lại.

"Điện thoại của tôi không đủ pin cho suốt cả ca trực. Tôi phải sạc nó hai đến ba lần trong mỗi ca", Zulkiflee cho hay. Sau 6 đến 7 tháng, Zulkiflee mới dần quen với công việc.

"Trước đây, các cảnh sát điều tra sẽ tốc ký mọi thứ vào sổ ghi chép hiện trường. Trở về văn phòng, bạn phải chuyển những ghi chép này vào máy tính. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều được thực hiện trực tuyến nhờ điện thoại thông minh. Tại hiện trường, tôi có thể gõ ngay lập tức những gì tôi thấy", Zulkiflee nói.

Dù vất vả, Zulkiflee cho biết anh sẽ tiếp tục gắn bó với công việc điều tra vì "cảm giác thỏa mãn sau khi giải quyết xong các vụ án và những thách thức đi kèm với chúng". "Tôi thích nhìn thấy công lý được mang tới cho các nạn nhân", anh bày tỏ.

Thanh tra Zulkiflee Mohamed trao đổi với đồng nghiệp tại văn phòng làm việc. Ảnh: CNA.

Hồng Vân (Theo Channel News Asia)