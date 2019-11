bộ trưởng quốc phòng Mỹ sửng sốt khi bị cấp dưới qua mặt

Bộ trưởng Esper sửng sốt khi biết cựu bộ trưởng hải quân bí mật liên lạc với Nhà Trắng để giải quyết vụ đặc nhiệm SEAL Gallagher bị truy tố.

"Chúng tôi không hề biết gì về đề xuất của Spencer với Nhà Trắng. Chúng tôi rất sửng sốt, ngạc nhiên và hoàn toàn không chuẩn bị trước cho điều đó", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 25/11.

Esper yêu cầu Spencer từ chức Bộ trưởng Hải quân hôm 24/11 do mất lòng tin vào quan chức này vì thiếu trung thực trong các cuộc trao đổi với Nhà Trắng liên quan đến vụ đặc nhiệm Edward (Eddie) Gallagher. Spencer được cho là đề nghị để Gallagher xuất ngũ với đủ lương hưu của lính đặc nhiệm SEAL nếu Nhà Trắng không can thiệp vào vụ xử lý binh sĩ này, tuy nhiên không thông báo cho cấp trên.

Esper nói quyết định sa thải Spencer không phải do lập trường ủng hộ Gallagher của cựu bộ trưởng hải quân mà bởi việc bí mật liên lạc với Nhà Trắng. "Tôi và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley được một quan chức Nhà Trắng nói rằng cựu bộ trưởng hải quân Richard Spencer đã liên lạc với Phòng Bầu dục để giải quyết vụ Gallagher, trước khi Tổng thống Donald Trump can thiệp", Esper nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 25/11. Ảnh: CNN.

Cựu bộ trưởng hải quân Spencer cho biết cảm thấy dằn vặt vì không thông báo cho Bộ trưởng Esper về thỏa thuận dàn xếp với Nhà Trắng trong vụ xử lý đặc nhiệm SEAL Gallagher. "Esper chắc chắn biết điều này bởi chánh văn phòng của ông đã được thông báo điều đó", Spencer nói trên kênh CBS tối 25/11.

Khi được hỏi về việc Spencer từ chức, Tổng thống Trump nói đã nghĩ đến điều này khoảng thời gian dài. "Chúng tôi suy nghĩ về điều đó từ lâu, nó không chỉ mới xảy ra. Tôi phải bảo vệ những binh sĩ của mình. Gallagher là một trong những người lính ưu tú của chúng ta", Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Trump cũng yêu cầu bồi thường cho Spencer sau khi bị sa thải như cách hải quân xử lý Gallagher.

Hải quân Mỹ giáng cấp Gallagher từ thượng sĩ xuống trung sĩ, đồng thời phạt tù 4 tháng do đặc nhiệm này chụp ảnh bên thi thể một tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Mosul, Iraq năm 2017. Gallagher bị cáo buộc sát hại thành viên IS tuổi thiếu niên khi phiến quân này đầu hàng và nã đạn bữa bãi vào dân thường, song tòa án quân sự Mỹ không tuyên án các tội danh này vì thiếu chứng cứ.

Trump quyết định ân xá và khôi phục cấp bậc cho Gallagher ngày 15/11, đồng thời yêu cầu hải quân Mỹ cho đặc nhiệm xuất ngũ với đầy đủ phụ cấp và lương hưu. Tuy nhiên phiên điều trần ngày 2/12 của hải quân Mỹ do tư lệnh tác chiến hải quân, chuẩn đô đốc Collin Green chủ trì sẽ xác định tư cách phục vụ trong SEAL của Gallagher, bất chấp phản đối của Trump.

Nguyễn Tiến (Theo CNN)