Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đề nghị sa thải giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia

Nhà thầu cơ quan an ninh Mỹ bị cáo buộc đánh cắp thông tin tuyệt mật / Giám đốc tình báo Mỹ từ chức

Đô đốc Michael Rogers, giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ. Ảnh: AP

Đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper được gửi tới Nhà Trắng hồi tháng trước, theo Washington Post.

Hạ nghị sĩ Devin Nunes, một người theo đảng Cộng hoà, Chủ tịch Uỷ ban Tình báo Hạ viện, hôm 19/11 cho biết ông đã viết thư gửi Carter và Clapper, đề nghị họ điều trần trước ủy ban về vấn đề.

Ông Obama chọn ông Rogers giữ chức giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) năm 2014, giao cho ông nhiệm vụ sửa chữa những thiệt hại sau vụ rò rỉ khổng lồ của nhà thầu Edward Snowden về chương trình do thám điện tử. Nhưng các nguồn tin cho biết đã có thêm những sai sót an ninh khác, trong đó, một vụ dẫn đến việc bắt giữ nhà thầu NSA Harold Martin hồi đầu năm nay.

Ông Rogers là lãnh đạo của cả NSA và chỉ huy Bộ Tư lệnh Không gian Mạng của quân đội Mỹ. Ông Carter cũng thất vọng với hoạt động của Bộ Tư lệnh này trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), một nguồn tin khác nói.

Rogers đang được Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cân nhắc trở thành giám đốc tình báo quốc gia mới. Vị trí này giám sát tất cả 17 cơ quan tình báo Mỹ.

Trọng Giáp