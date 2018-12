Bộ ngoại giao Việt Nam: Các nước tập trận ở Biển Đông cần tôn trọng luật pháp

Hàng chục máy bay Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông / Hải quân Mỹ diễn tập bắn đạn thật tại Biển Đông

Tàu đổ bộ USS Wasp của Mỹ tham gia diễn tập ở Biển Đông. Ảnh: Stars and Strips.

"Duy trì hoà bình ổn định an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông vừa là lợi ích, vừa là trách nhiệm của các quốc gia trong và ngoài khu vực. Các quốc gia cần có trách nhiệm đóng góp một cách xây dựng và tích cực vào mục tiêu chung này, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế", bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu trong họp báo chiều nay.

Bà Hằng đưa ra tuyên bố này khi trả lời các câu hỏi về việc quân đội Mỹ, Australia, Anh và các đối tác cũng như hải quân Trung Quốc tiến hành các cuộc diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông gần đây.

Truyền thông Trung Quốc hôm 28/9 đưa tin quân đội nước này triển khai nhiều máy bay, tiêm kích tiến hành cuộc tập trận phóng tên lửa "để kiểm tra khả năng tấn công, xâm nhập và ra đòn chính xác của các phi công trên biển" tại khu vực không được tiết lộ trên Biển Đông.

Ngày 2/10, các chiến hạm Mỹ trong nhóm Tác chiến Đổ bộ USS Wasp tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật tại Biển Đông. Bộ Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Mỹ nhấn mạnh cuộc diễn tập được thực hiện nhằm nâng cao khả năng phòng thủ khi lực lượng Mỹ và đồng minh bị đe dọa trên Biển Đông.

Máy bay, tàu chiến của nhóm Ngũ Cường gồm Australia, Singapore, Malaysia, New Zealand và Anh cũng đang tham gia hoạt động diễn tập ở vùng biển ngoài khơi Malaysia và Singapore trong đợt diễn tập Bersama Lima kéo dài từ ngày 2/10 tới ngày 19/10.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao lưu ý hoạt động của các bên ở Biển Đông cần thực hiện trên cơ sở tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đóng góp tích cực vào việc duy trì hoà bình, ổn định ở Biển Đông và khu vực.

"Chúng tôi luôn theo dõi sát các diễn biến ở Biển Đông. Quan điểm của Việt Nam là mọi hoạt động ở Biển Đông của các nước phải đóng góp thiết thực vào các mục tiêu nêu trên, trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS)", bà Hằng nói.

Khánh Lynh