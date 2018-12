Bộ Giáo dục Mỹ xem xét cấp tiền mua súng cho giáo viên

Trump đề xuất trang bị súng cho giáo viên / Trump khiến dân Mỹ phẫn nộ vì đề nghị trang bị súng cho giáo viên

Bộ trưởng Giáo dục DeVos (giữa) tham dự một cuộc họp về an toàn trường học tại Nhà Trắng trong tháng 8. Ảnh: Reuters.

Bộ Giáo dục Mỹ đang cân nhắc sử dụng nguồn ngân sách trong chương trình Hỗ trợ Học sinh và Cải tiến Học vụ để mua súng trang bị cho giáo viên trong các trường học, NYTimes hôm qua đưa tin.

"Bộ Giáo dục liên tục xem xét và đánh giá các vấn đề chính sách, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến an toàn trường học", Elizabeth Hill, phát ngôn viên bộ này, nói.

Sau vụ xả súng trường học tại Parkland, Florida hồi tháng 3 khiến 17 người thiệt mạng, quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật an toàn trường học trị giá 50 triệu USD, cho phép chi tiền mua máy dò kim loại, khóa và các thiết bị an ninh khác, nhưng cấm các trường học dùng tiền ngân sách này để mua súng.

Bộ Giáo dục Mỹ cho rằng chương trình Hỗ trợ Học sinh và Cải tiến Học vụ không có quy định cấm mua súng bằng tiền ngân sách liên bang. Chương trình này nhằm "cải thiện thành tích học tập của học sinh" thông qua việc cung cấp sự giáo dục toàn diện, cải thiện điều kiện học tập và việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số.

Điều này cho phép Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos phê duyệt hoặc từ chối bất cứ kế hoạch chi tiền mua hoặc huấn luyện vũ khí nào của các bang.

Hiện tại, các bang có thể phê duyệt chương trình cho phép giáo viên và nhân viên mang vũ khí vào trường học. Có ít nhất 14 bang đã có quy định cho phép giáo viên mang súng tới trường.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang Connecticut, Chris Murphy sáng 23/8 cho biết sẽ sửa đổi một dự luật để ngăn Bộ Giáo dục cho phép các trường sử dụng ngân sách liên bang để mua súng. Trên Twitter, ông Murphy đã chia sẻ một kiến nghị để "nói với Betsy DeVos là không có súng trong các lớp học của chúng ta".

Nhưng một số giáo viên đang ca ngợi ý tưởng sử dụng tiền liên bang để mua vũ khí. David Thweatt, một cảnh sát ở bắc Texas, nói rằng các trường sẽ hưởng lợi từ việc này. "Bạn phải làm cho bọn trẻ cảm thấy an toàn. Nếu chúng liên tục lo lắng, chúng sẽ không học được".

Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi các giáo viên vũ trang để đối phó với nguy cơ xảy ra xả súng trường học như những vụ gần đây tại Florida và Texas. Ông đã lập một ủy ban an toàn trường học do bà DeVos dẫn đầu để tìm ra những biện pháp an ninh có thể ngăn những vụ xả súng trường học.

Đầu năm nay, ủy ban đã lập một quỹ 1,8 triệu USD để huấn luyện cho học sinh các trường công lập và trung học cách giúp đỡ nạn nhân bị thương trong các vụ xả súng.

Thanh Xuân