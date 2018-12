Tranh cãi khiến APEC lần đầu không ra được tuyên bố chung

Khung cảnh bên trong tòa nhà quốc hội Papua New Guinea Khung cảnh bên trong tòa nhà quốc hội Papua New Guinea khi cảnh sát và binh sĩ tấn công. Video: News.

Các binh sĩ và cảnh sát Papua New Guinea hôm nay đã xông vào tòa nhà quốc hội ở thủ đô Port Moresby, tấn công các nhân viên, đập vỡ cửa sổ và yêu cầu chi trả khoản tiền thưởng cho việc phục vụ hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra hôm 17-18/11, AFP đưa tin.

Nghị sĩ Bryan Kramer cho biết những người biểu tình bày tỏ sự không hài lòng về việc trợ cấp sau một cuộc họp với các chỉ huy lực lượng cảnh sát, nói thêm rằng "nhiều nhân viên quốc hội bị tấn công trong cuộc xung đột".

Dominic Kakas, phát ngôn viên cảnh sát Papua New Guinea, đã xác nhận về sự cố này và cho biết họ "đang đối phó với nó". Ông vẫn chưa rõ có bao nhiêu cảnh sát và binh sĩ liên quan đến sự việc.

Một nhân chứng kể lại rằng "hàng trăm cảnh sát và binh lính" đã đứng trên các bậc tam cấp phía trước tòa nhà quốc hội và phàn nàn rằng họ chưa được trả khoản trợ cấp đặc biệt trị giá 350 kina (104 USD) nhờ việc làm nhiệm vụ tại hội nghị APEC.

Cảnh sát và binh sĩ Papua New Guinea tập trung trước tòa nhà quốc hội để đòi tiền thưởng phục vụ hội nghị APEC. Ảnh: AFP.

"Khung cảnh bên ngoài tòa nhà rất căng thẳng. Có tới hàng chục xe cảnh sát và phương tiện của quân đội", nhân chứng cho biết, nói thêm rằng một khách sạn gần đó cũng bị phong tỏa và những người biểu tình khiến giao thông tắc nghẽn. Nhóm người sau đó di chuyển tới một sân vận động.

Chris Hawkins, giám đốc điều hành Ban thư ký của hội nghị APEC, cho biết khoản thanh toán "thường mất một tuần để xử lý sau khi kết thúc một sự kiện quan trọng". "Việc thanh toán những khoản trợ cấp cá nhân đã bắt đầu và các thành viên trong lực lượng an ninh nên kiểm tra tài khoản của mình", Hawkins nói.

Đây là lần đầu tiên Papua New Guinea, quốc gia nghèo nhất trong APEC, đóng vai trò nước chủ nhà hội nghị thượng đỉnh. Australia đã cung cấp một phần ba chi phí tổ chức, đồng thời hỗ trợ hậu cần và an ninh cho sự kiện. Papua New Guinea cũng mua 40 chiếc xe Maserati để đưa đón các lãnh đạo thế giới.

Một số cư dân tại quốc gia Thái Bình Dương bày tỏ sự giận dữ trước sự chi tiêu lãng phí của chính phủ cho hội nghị, trong bối cảnh đất nước đang đối phó với dịch bệnh bại liệt và sốt rét, đồng thời gặp khó khăn trong việc trả lương cho giáo viên.

Cửa sổ bên trong tòa nhà quốc hội Papua New Guinea vỡ nát sau khi bị tấn công. Ảnh: News.

Ánh Ngọc