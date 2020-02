Bị bắt vì giấu từng đến Vũ Hán

Trung QuốcHai bố con ở tỉnh Thanh Hải bị bắt sau khi giấu việc trở về từ Vũ Hán và tiếp xúc với người xung quanh dù nhiễm virus corona.

Cảnh sát tỉnh Thanh Hải, tây bắc Trung Quốc, cho biết một lao động nhập cư họ Gou đang bị điều tra với cáo buộc "đe dọa an toàn công cộng" do cố tình che giấu việc ông này từng tới thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát dịch viêm phổi do virus corona chủng mới (nCoV).

Trở về từ Vũ Hán, Gou đến một ngôi làng ở tỉnh Thanh Hải hồi tháng trước, nhưng không khai báo hành trình và ngày trở về của mình với chính quyền địa phương, cảnh sát cho biết. Ông này cũng giấu các triệu chứng bệnh với cơ quan chức năng và vẫn thường xuyên tiếp xúc với hàng xóm.

Cảnh sát Trung Quốc tại chợ hải sản ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, hôm 12/1. Ảnh: AFP.

"Điều đặc biệt tồi tệ là Gou cũng che giấu việc con trai đi cùng ông đến Vũ Hán. Con trai Gou cũng đã ra ngoài nhiều lần và tiếp xúc với nhiều đám đông", theo thông cáo của cảnh sát.

Hai bố con Gou sau đó được xác nhận đã nhiễm nCoV và đang bị cách ly. Cảnh sát Thanh Hải cho biết hai người này đã vi phạm luật hình sự và luật về bệnh truyền nhiễm của Trung Quốc.

Hồi tuần trước, các tỉnh Giang Tây, Vân Nam, Quảng Tây và Giang Tô cũng ghi nhận một số trường hợp tương tự, theo truyền thông Trung Quốc.

Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, từ tháng 12/2019, lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Tính đến ngày 5/2, dịch viêm phổi do nCoV đã khiến 492 người chết, trong đó 490 người ở Trung Quốc đại lục, số ca nhiễm bệnh tăng lên 24.551. Trung Quốc đã cho phép bổ sung một nhóm chuyên gia Mỹ vào phái đoàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại nước này, nhằm nghiên cứu và tìm cách đối phó với nCoV.

Các nước có bệnh nhân nhiễm virus corona. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ.

Quốc Hưng (Theo CNN)