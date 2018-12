Một người dân Hàn Quốc theo dõi bản tin về chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh.

Tàu hỏa từ lâu đã là phương tiện ưa thích của các lãnh đạo Triều Tiên. Kim Nhật Thành, ông nội của Kim Jong-un, từng sử dụng một đoàn tàu hỏa làm sở chỉ huy di động trong Chiến tranh Triều Tiên và ông vẫn thích đi tàu sau khi đình chiến. Ông bắt đầu cho xây dựng nhiều khu nhà an toàn nằm gần ga tàu, 19 ga trong số đó chỉ phục vụ các đoàn tàu riêng.

Kim Jong-il, cha của Kim Jong-un, thích đi đường sắt do ông sợ ngồi trên máy bay, theo BBC. Báo Chosun Ilbo năm 2009 dẫn nguồn tin tình báo Hàn Quốc và Mỹ nói rằng ông Kim Jong-il có 6 đoàn tàu bọc thép riêng. Tàu có phòng họp và phòng ngủ, điện thoại vệ tinh và TV được lắp đặt để các lãnh đạo nhận được báo cáo của cấp dưới và có thể ra lệnh trong khi di chuyển. Tàu thường di chuyển với tốc độ 60 km/h, đi giữa hai đoàn khác. Tàu đi đầu có nhiệm vụ kiểm tra độ an toàn của tuyến đường sắt và tàu đi cuối chở các nhân viên an ninh.