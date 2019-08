Bé gái Mỹ chết trong ôtô khi mẹ đi ngủ trưa

Bà mẹ ở bang California hôm 5/8 bỏ quên con trong ôtô đậu dưới trời nắng nóng để vào nhà ngủ trưa, khiến bé gái 2 tuổi thiệt mạng.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: NBC.

Người mẹ không được tiết lộ danh tính này gọi điện báo cảnh sát vào khoảng 12h42' ngày 5/8 để thông báo việc không thể tìm thấy con sau khi ngủ trưa dậy. Sau đó, cô phát hiện thi thể con gái hai tuổi trong ôtô đỗ trên con đường trước nhà ở Tierrasanta, San Diego, bang California, Mỹ.

Hiện chưa rõ bé gái đã ở trong ôtô trong bao lâu, nhưng khi cảnh sát tới nơi, họ xác nhận bé gái đã chết. Đơn vị điều tra các vụ lạm dụng trẻ em thuộc Sở Cảnh sát San Diego hiện điều tra sự việc.

Hồi đầu tháng, bà Alanna Jean Orr bị buộc tội giết người cấp độ hai sau khi để quên cháu trong ôtô và vào chơi bài suốt 6 tiếng tại sòng bạc Kickapoo ở Harrah, Oklahoma, hồi tháng 6/2018, khiến cậu bé thiệt mạng.

Một cặp song sinh hồi tháng 7 cũng thiệt mạng sau khi bị bố để quên trong ô tô suốt 8 giờ khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 30 độ C tại New York. Số liệu do Ủy ban An toàn Quốc gia Mỹ công bố đầu tháng 8 cho thấy trung bình mỗi năm có 38 trẻ em nước này thiệt mạng vì sốc nhiệt trong ôtô.

Thu Hương (Theo Sun)