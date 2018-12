Bé gái gốc Việt 6 tuổi giành hai giải nhất piano quốc tế tại Mỹ

Katherine Trần và bằng chứng nhận giải nhất cuộc thi piano quốc tế Crescendo trước nhà hát Carnegie Hall ở New York, Mỹ, hôm 5/5. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vượt qua hàng chục đối thủ để đoạt giải nhất tại hai cuộc thi piano quốc tế Crescendo và Golden Key ở New York hồi đầu tháng 5, khó ai ngờ rằng Katherine từng bị từ chối dạy đàn và phải tự mày mò với cây piano ở nhà.

Chị Quyên Nguyễn, mẹ của cô bé, vẫn còn nhớ rõ những ngày đầu cùng con gái miệt mài tập luyện cách đây hơn một năm.

"Lúc đầu, gia đình chỉ định cho bé học piano như một hoạt động ngoại khoá, vừa học vừa chơi. Thế nhưng sau 4 buổi học piano tại trung tâm dạy nhạc của địa phương, Katherine đã có thể đánh nhuần nhuyễn cả hai tay một bài nhạc tương đối khó so với tuổi và thời gian học", chị Quyên, ở bang New Jersey, kể. "Từ giây phút đó, tôi quyết định tìm đến một giáo viên của trường âm nhạc hàng đầu thế giới Julliard tại New York để con có cơ hội phát triển xa hơn".

Tuy nhiên, do còn quá nhỏ lại vừa bắt đầu làm quen với piano, Katherine bị cô giáo từ chối nhận vào lớp. Không nản chí, chị Quyên, một người không có chút kiến thức nào về âm nhạc, quyết tâm trở thành cô giáo của Katherine, cùng con gái tập luyện để chinh phục ước mơ.

Bé gái Việt 6 tuổi giành hai giải nhất piano quốc tế tại Mỹ Chị mua rất nhiều sách về piano về đọc và dạy lại cô bé. Mỗi ngày một tiếng, hai mẹ con đồng hành với nhau bên phím đàn. 5 tuổi, cô bé đã đọc rành bản nhạc trước khi rành mặt chữ. Chỉ sau 6 tháng, Katherine thi đỗ bằng piano cấp 3 do hiệp hội của trường âm nhạc Hoàng gia Anh cấp với số điểm xuất sắc. Nhờ vào thành tích này mà cô bé thuyết phục được cô giáo piano gặp mình một lần nữa và trở thành học sinh nhỏ tuổi nhất lớp.

Mỗi tuần Katherine chỉ học piano một buổi và dành hai tiếng mỗi ngày để tập luyện ở nhà. Dù còn nhỏ nhưng khả năng tập trung của cô bé rất cao. Katherine nắm vững hầu hết các kiến thức nhạc lý. Với các bản nhạc dài 2-3 trang, em chỉ cần tập vài ngày là đã thuộc lòng. Ngoài ra, cô bé còn có đôi tai rất nhạy cảm, chỉ cần nghe là phân biệt được các nốt nhạc mà không cần nhìn vào phím đàn. Sở trường của Katherine là các bài nhạc có kỹ thuật nhanh và phức tạp.

"Katherine được cô giáo nhận xét là có sự cảm âm và trí nhớ cực kỳ tốt so với lứa tuổi. Ngoài ra bàn tay của cô bé khi tiếp xúc với các phím đàn rất tự nhiên như một bản năng", chị Quyên kể.

Katherine Trần có bố mẹ đều là người Việt. Cô bé có hai em trai 5 tuổi và 2 tuổi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Có lẽ vì thế nên dù tranh tài ở các cuộc thi quốc tế khi mới 6 tuổi, với những bài Sonatina hoàn chỉnh cả 3 chương dài 5- 6 phút, Katherine vẫn giữ được tâm lý rất thoải mái. Bước ra sân khấu tráng lệ với rất nhiều khán giả bên dưới, cô bé cười tươi, tự tin chào khán giả, rồi sau đó chìm đắm trong tiếng đàn của chính mình. Kết thúc phần trình diễn vẫn luôn là nụ cười nở trên môi.

Việc được mời biểu diễn tại nhà hát danh tiếng nhất thế giới Carnegie Hall ở New York hôm 5/5 và đầu tháng 6 tới một lần nữa khẳng định tài năng của cô bé. Tuy nhiên, chị Quyên cho hay gia đình chưa có định hướng con gái trở thành nghệ sĩ piano chuyên nghiệp mà muốn cho cô bé tự do khám phá, bộc lộ và phát triển mọi khả năng.

Ngoài piano, Katherine còn rất thích toán, các môn khoa học và vẽ tranh. Cô bé vẽ mọi lúc mọi nơi, thậm chí trên xe buýt đi học về.

"Tuổi thơ của Katherine rất hồn nhiên, vui tươi. Tôi muốn con được tự do chơi đùa, hoà mình với thiên nhiên và âm nhạc", chị Quyên nói.