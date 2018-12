Báo Trung Quốc xuyên tạc lời Thủ tướng Việt Nam về Biển Đông

Thủ tướng đề nghị Trung Quốc không làm phức tạp tình hình Biển Đông

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn Việt Nam trao đổi với phía Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

TTXVN hôm nay bác bỏ thông tin sai lệch của truyền thông Trung Quốc về phát ngôn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 14/7.

Theo đó, hãng thông tấn Tân Hoa xã, Nhân dân Nhật báo và Chinadaily.com.cn của Trung Quốc dẫn lời ông Nguyễn Xuân Phúc rằng "Việt Nam tôn trọng lập trường của Trung Quốc về vụ kiện trọng tài Biển Đông," và "Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy đàm phán song phương về vấn đề biển và quản lý đúng đắn những khác biệt với Trung Quốc nhằm đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực".

Tuy nhiên, nguyên văn lời ông Nguyễn Xuân Phúc khi đề cập vấn đề Biển Đông là đề nghị Việt Nam và Trung Quốc cùng thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, trong đó có "Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt -Trung" do hai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào thống nhất hồi tháng 10/2011.

Thỏa thuận này nhằm thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển sớm có tiến triển thực chất, kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không làm phức tạp tình hình, thực hiện hiệu quả, toàn diện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Đây là một phần nội dung trong cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) tại thủ đô Ulan Bator, Mông Cổ.

Thủ tướng Phúc cũng khẳng định lại lập trường của Việt Nam đối với phán quyết ngày 12/7 vừa của Tòa Trọng tài được thành lập theo Phụ lục số VII của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), về vụ Philippines kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.

Ngày 12/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực theo quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS, duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương.

Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chủ quyền đối với nội thủy và lãnh hải, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác định phù hợp với UNCLOS, cũng như tất cả các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam liên quan đến các cấu trúc địa lý thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

