Bắn tỉa đặc nhiệm Anh diệt phiến quân IS trong đêm từ 1,5 km

Bắn tỉa đặc nhiệm Anh hạ phiến quân IS cách 2,4 km

Một lính bắn tỉa thuộc lực lượng liên quân đang săn lùng IS tại Iraq. Ảnh: Reuters.

Một xạ thủ thuộc lực lượng đặc nhiệm không quân Anh (SAS) mới đây bắn hạ một chỉ huy phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bằng súng bắn tỉa và kính nhìn đêm từ khoảng cách hơn 1.500 m, Sun ngày 18/3 đưa tin.

Một nguồn tin quân sự cho biết phân đội G của xạ thủ SAS này nhận được tin tình báo rằng một chỉ huy IS đang di chuyển đến "nhà an toàn" tại một ngôi làng gần biên giới Syria do phiến quân kiểm soát.

Do cơ hội bắt giữ mục tiêu gần như không có, các binh sĩ phân đội G quyết định tiếp tục theo dõi và lên kế hoạch tiêu diệt khi tên này đến làng vào ban ngày, bởi việc khai hỏa vào ban đêm quá nguy hiểm. Tuy nhiên, khi tên chỉ huy IS đến làng vào ban đêm, họ nhận ra rằng cần phải hành động ngay hoặc phải từ bỏ nhiệm vụ.

Trung sĩ xạ thủ thuộc phân đội G xin phép khai hỏa diệt mục tiêu và được chỉ huy chấp thuận. Khi chiếc xe chở chỉ huy phiến quân IS đến gần ngôi nhà, trung sĩ này lấy đường ngắm vào phiến quân có dáng người cao, trùm khăn choàng đầu đang ra khỏi xe. Anh chỉ có khoảng 15 giây để lấy đường ngắm và khai hỏa.

Viên đạn bắn ra từ khẩu súng trường bắn tỉa McMillan TAC-50 đã găm trúng gáy chỉ huy phiến quân, khiến hắn chết ngay tại chỗ.

"Đây là phát bắn triệu lần có một. Sử dụng thiết bị ngắm ảnh nhiệt để bắn trúng đầu phiến quân vào ban đêm chỉ trong 15 giây là điều gần như không thể thực hiện. Anh ấy chắc chắn là tay súng bắn tỉa giỏi nhất vào lúc này", nguồn tin nhận định.

Nguyễn Hoàng