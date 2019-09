Bắc Kinh sắp 'thoát' nhóm ô nhiễm nhất thế giới

Bắc Kinh sẽ được bỏ tên khỏi danh sách 200 thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong năm nay, theo tổ chức giám sát chất lượng không khí AirVisual.

Tổ chức AirVisual có trụ sở ở Thụy Sĩ cho hay Bắc Kinh "đang đi đúng hướng" trong việc giảm bụi mịn PM2.5, các hạt nhỏ gây ô nhiễm không khí và nguy hại với sức khỏe người. Bụi mịn PM2.5 được hít sâu vào phổi có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp, gây ung thư phổi và các bệnh về tim mạch.

Nồng độ PM2.5 trong không khí ở Bắc Kinh năm nay giảm gần 20% so với năm 2018. Chỉ số PM2.5 trung bình mỗi giờ ở thủ đô Trung Quốc giảm xuống còn 42,6 mcg/m3 trong 8 tháng đầu năm 2019, trong khi, cùng kỳ năm ngoái là 52,8 mcg/m3.

Người dân đi lại trên một con phố ở trung tâm Bắc Kinh ngày 2/3. Ảnh: Reuters.

"So với một thập kỷ trước đó, sự khác biệt thậm chí còn rõ rệt hơn. Nồng độ PM2.5 trong 8 tháng đầu năm 2019 chưa bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2009", báo cáo của AirVisual cho hay. Tuy nhiên, nồng độ hiện tại vẫn cao gấp 4 lần so với mức được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị.

Năm 2018, Bắc Kinh đứng thứ 122 trong số các thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2018, theo dữ liệu của các tổ chức nghiên cứu môi trường Greenpeace và AirVisual. Chính quyền thành phố hồi tháng 2 cho hay, những năm gần đây, Bắc Kinh tăng cường siết chặt các biện pháp nghiêm ngặt nhằm bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng không khí, bao gồm cắt giảm tiêu thụ than, đóng cửa hoặc di dời các nhà máy gây ô nhiễm.

Mai Lâm (Theo AFP)