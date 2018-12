Bà Michelle hát và nhảy cuồng nhiệt cùng diễn viên hài James Corden và nữ ca sĩ Missy Elliot. Ảnh chụp màn hình

BBC cho hay bà Michelle là khách mời của phần "Carpool Karaoke" trong số mới nhất của The Late Late Show tối 20/7. Ở phần này, các ca sĩ, người nổi tiếng sẽ cùng hát các bài hát ở trên xe mà Corden vừa dẫn chương trình vừa làm tài xế.

Đệ nhất phu nhân Mỹ đã hát nhiều ca khúc nổi tiếng, trong đó có "Signed, Sealed, Delivered" của Stevie Wonder và "All the Single Ladies" của Beyonce trong khi đưa Corden tham quan quanh Nhà Trắng.

"Tôi nghĩ tôi biết mọi bài hát của Stevie trên hành tinh này", bà đùa sau màn trình diễn đầu tiên. Bà nổi tiếng là một fan của nam danh ca người Mỹ Stevie Wonder và điều này từng được Tổng thống Barack Obama nhắc đến tại lễ tưởng niệm 5 cảnh sát thiệt mạng ở Dallas hồi đầu tháng.

Ngôi sao hip hop Missy Elliot cũng xuất hiện trong phần này, cùng bà Michelle hát và nhảy hai ca khúc sôi động.

Bà chia sẻ rằng là đệ nhất phu nhân, bà hiếm khi ngồi ở ghế trước của xe. Lần duy nhất bà ngồi ở vị trí này kể từ khi chồng trở thành tổng thống là "rất nhiều tháng trước khi con gái học lái".

Bà Obama hát, nhảy cuồng nhiệt trên xe hơi Bà và diễn viên hài Corden cũng trao đổi về chuyện bà tham gia Snapchat gần đây nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về sáng kiến hỗ trợ "trẻ em gái trên toàn thế giới được đi học".

Khi được hỏi rằng có nhớ Nhà Trắng vì sắp phải rời khỏi đây không, bà Michelle nói rằng bà sẽ rất nhớ mọi người.

"Có những người bạn gặp mỗi ngày, họ giúp đỡ bạn, họ yêu mến bạn. Rời xa những người bạn gặp hàng ngày thật khó khăn", bà nói.

Bà Michelle cho hay bà sẽ tự làm mọi thứ sau khi chồng kết thúc nhiệm kỳ.

"Sự tự do chúng tôi có được bằng cách đánh đổi các đặc quyền và cuộc sống xa hoa, 7 năm rưỡi, xa hoa thế là đã quá đủ", bà nói. "Tôi có thể tự làm bánh sanwich phô mai nướng cho mình".

Anh Ngọc