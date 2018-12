Bà nội trợ Iraq 'nấu đầu chiến binh IS'

IS ép bé trai 10 tuổi hành quyết con tin / IS treo ngược các tù binh, xẻ thịt 'như cừu'

Um Hanadi và nhóm dân quân tại thị trấn Shirqat. Ảnh: Facebook

Họ lập tức yên tĩnh, chỉnh lại vũ khí và đứng thẳng lưng. Người phụ nữ đeo một khẩu súng ngắn Beretta 9 mm trong bao da dưới cánh tay trái. Sơn ở cò súng đã bạc màu. Bà ngồi xuống trả lời phỏng vấn Ben Wedeman, phóng viên quốc tế của CNN.

Người phụ nữ đó tên là Wahida Mohamed, 39 tuổi, có biệt danh là Um Hanadi, chỉ huy một nhóm 70 người hoạt động ở Shirqat, một thị trấn Iraq cách Mosul khoảng 80 km về phía nam.

Bà và đội quân của mình thuộc lực lượng dân quân các bộ lạc, đã trợ giúp cho quân chính phủ đẩy lùi phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi thị trấn hôm 22/9.

Ở vùng nông thôn Iraq, nơi đàn ông thống trị, rất hiếm phụ nữ cầm súng.

"Tôi bắt đầu cầm súng chống bọn khủng bố năm 2004, làm việc với các lực lượng an ninh Iraq và liên quân", bà Um Hanadi nói. "Những lãnh đạo hàng đầu IS từng đe dọa tôi, kể cả Abu Bakr (thủ lĩnh IS), nhưng tôi không chùn bước".

"Tôi là một trong những người bị chúng săn lùng ráo riết nhất", bà nói, "thậm chí còn hơn cả Thủ tướng".

Um Hanadi đếm số lần phiến quân gài xe bom trước nhà mình.

"2006, 2009, 2010, ba xe năm 2013 và 2014", bà nói. Người chồng đầu tiên của bà thiệt mạng trong một trận đánh. Bà tái hôn, nhưng IS tiếp tục giết chết người chồng thứ hai hồi đầu năm nay. Chúng còn giết cả bố và ba anh em trai của Um Hanadi. Bản thân Um Hanadi cũng nhiều lần suýt chết.

"Chúng cố ám sát tôi 6 lần", bà kể. "Tôi có mảnh đạn trong đầu và chân, còn xương sườn thì bị gãy".

Um Hanadi vừa nói vừa kéo khăn trùm đầu ra, chỉ cho phóng viên CNN thấy vết sẹo. "Nhưng tất cả những điều đó không ngăn tôi ngừng chiến đấu", bà khẳng định.

Um Hanadi cho biết đã dẫn dắt nhóm dân quân trong nhiều trận đối đầu với IS. Tướng Jamaa Anadm, chỉ huy các lực lượng mặt đất tại tỉnh Salahuddin, quê nhà của Um Hanadi, cho biết chính quyền đã cung cấp phương tiện và vũ khí cho nhóm dân quân.

"Bà ấy đã mất anh em, còn chồng là liệt sĩ", ông nói ngắn gọn.

Sau khi điểm lại những vụ ám sát và những người thân yêu thiệt mạng trong tay IS, Um Hanadi tự hào nói: "Tôi đánh chúng, chặt đầu và nấu lên, thiêu cháy xác chúng".

"Đây là bằng chứng", bà nói với Wedeman. "Anh có thể xem trên Facebook của tôi".

Um Hanadi mất hai người chồng, bố đẻ, ba anh em ruột trong các trận chiến với IS. Ảnh: Facebook

Trên Facebook của Um Hanadi có rất nhiều ảnh bà chụp chung với người chồng đã chết, các binh sĩ, tướng lĩnh. Có một tấm bà mặc áo choàng đen, trùm khăn đen, tay cầm thứ gì đó giống như đầu người vừa bị chặt. Một tấm khác chụp hai cái đầu đang nấu trong nồi. Một tấm nữa chụp bà đứng giữa vài cái xác đang thiêu dở.

Um Hanadi tự nhận mình là một người nội trợ. Bà phủ nhận thông tin mình là thợ làm tóc mà truyền thông đã đưa, mặc dù có một tấm ảnh trên Facebook cho thấy bà không trùm khăn đứng trong tiệm làm tóc. Um Hanadi có hai con gái, 22 và 20 tuổi. Họ cũng được huấn luyện để chiến đấu, nhưng bây giờ đang bận trông nom con cái.

Khi Wedeman kết thúc buổi phỏng vấn, nhóm của Um Hanadi chuẩn bị lên xe tải. Ông tới gần một chiếc, nơi có ba người đàn ông đang ngồi ở buồng lái. Một người lôi ra một quả lựu đạn.

"Cái này là dành cho Daesh", người này nói, dùng từ ngữ miệt thị để nói về IS.

"Còn cái này, là để chặt đầu chúng", người tài xế nói, lôi ra một con dao rựa dài và giơ trước mặt Wademan.

Người tài xế giơ con dao dùng để chặt đầu chiến binh IS. Ảnh: CNN

Hồng Hạnh