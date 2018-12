Bà Clinton bị nghi nhờ người giúp việc in tài liệu mật

Trump và Clinton đặt tiệc đêm bầu cử gần nhau

Bà Marina Santos. Ảnh: CNP

Theo New York Post, các văn bản, giấy tờ mà ứng viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Hillary Clinton yêu cầu người giúp việc, bà Marina Santos, in bao gồm một tài liệu có chứa thông tin mật. Bà Santos thực tế không đủ điều kiện về an ninh để xử lý những tài liệu này.

Trong một số trường hợp, Clinton đầu tiên nhận các email có độ nhạy cảm cao từ những cố vấn hàng đầu tại Bộ Ngoại giao, sau đó bà yêu cầu họ chuyển tiếp lời nhắn cùng tất cả văn bản đính kèm tới người giúp việc gốc Philippines Santos để in ra tại tư dinh.

Clinton từng nhờ Santos in các bản nháp diễn văn, bản ghi nhớ bí mật và bản ghi chứa những thông tin được chuẩn bị để cung cấp cho ngoại trưởng Mỹ trước các cuộc điện thoại với những lãnh đạo quốc tế.

"Hãy bảo Marina in hộ tôi", bà Clinton gửi email cho cố vấn hàng đầu Huma Abedin vào năm 2011.

Trong một email vào năm 2012 bàn về tân tổng thống Malawi, một cố vấn khác cho Clinton, Monica Hanley, khuyên bà rằng: "Chúng ta có thể nhờ Marina in nó".

"Sửa đối các điểm về Iran" là tiêu đề của một email gắn mác thông tin mật mà Hanley gửi bà Clinton hồi tháng 4/2012. Trong email có đoạn "Marina đang cố gắng in nó cho bà".

Theo ghi chú từ một cuộc phỏng vấn của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) với Abedin, Santos được cho là có thể tiếp cận một căn phòng đặc biệt mang tên SCIF mà các đặc vụ an ninh ngoại giao thiết lập tại biệt thự nhà Clinton ở thủ đô Washington DC.

Bộ Ngoại giao Mỹ và chiến dịch tranh cử cho bà Clinton chưa phản hồi yêu cầu đưa ra bình luận.

Vũ Hoàng