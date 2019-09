Australia yêu cầu bỏ vị thế 'đang phát triển' của Trung Quốc

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho rằng cần thay đổi quy định để không tiếp tục coi Trung Quốc là "nền kinh tế đang phát triển".

Các quy tắc thương mại toàn cầu "không còn phù hợp với mục đích" và phải được thay đổi để phù hợp với vị thế mới của Trung Quốc là một nền kinh tế phát triển, Thủ tướng Morrison phát biểu trước Hội đồng Toàn cầu Chicago, Mỹ hôm 23/9.

Thủ tướng Australia khẳng định cộng đồng quốc tế đã hợp tác để giúp Trung Quốc phát triển, nhưng giờ là lúc phải yêu cầu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới minh bạch hơn trong các mối quan hệ thương mại và nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết biến đổi khí hậu.

"Các thể chế toàn cầu phải điều chỉnh các quy định của họ với Trung Quốc để công nhận tình trạng mới này", Morrison nói thêm, coi Trung Quốc là "nền kinh tế mới phát triển".

Theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), việc coi Trung Quốc là một nền kinh tế phát triển sẽ đánh dấu sự thay đổi so với vị thế nền kinh tế đang phát triển mà Bắc Kinh tự tuyên bố.

Những quốc gia được WTO coi là nước đang phát triển có thời hạn dài hơn để thực hiện các cam kết thương mại tự do cũng như có khả năng bảo hộ một số ngành công nghiệp trong nước và duy trì trợ cấp.

Tuyên bố của Thủ tướng Australia được cho là sự ủng hộ nỗ lực do Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu nhằm xóa bỏ vị thế nền kinh tế đang phát triển của Trung Quốc.

Trump hôm 26/7 ra bản ghi nhớ khẳng định Mỹ "chưa bao giờ chấp nhận việc Trung Quốc tự nhận là nước đang phát triển", nhấn mạnh rằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ.

"Trung Quốc và quá nhiều quốc gia khác tiếp tục nhận là các nước đang phát triển, cho phép họ hưởng những lợi ích đi kèm với danh xưng đó và có những cam kết lỏng lẻo hơn so với các thành viên WTO khác", Trump viết.

Thủ tướng Australia Scott Morrison phát biểu khi tham quan nhà máy ở Ohio, Mỹ, hôm 22/9. Ảnh: AP.

Mối quan hệ Australia - Trung Quốc xấu đi khi Canberra thể hiện lo ngại với các hoạt động của Bắc Kinh tại Thái Bình Dương. Cựu thủ tướng Turnbull năm 2017 tố Trung Quốc can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Australia, nhưng Bắc Kinh phủ nhận.

Australia năm ngoái cấm tập đoàn Huawei của Trung Quốc cung cấp thiết bị cho mạng di động 5G nước này vì lo ngại an ninh quốc gia. Chính phủ Australia ngày 23/8 cũng tuyên bố sẽ dừng chương trình của Học viện Khổng Tử Trung Quốc do lo ngại sự "can thiệp nước ngoài".

Ngọc Ánh (Theo Reuters)