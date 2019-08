Australia ngăn nước ngoài can thiệp trường đại học

Australia thành lập đội đặc nhiệm nhằm ngăn các cuộc tấn công mạng do chính phủ nước ngoài bảo trợ nhằm vào các trường đại học.

Bộ trưởng Giáo dục Australia Dan Tehan. Ảnh: The Sydney Morning Herald.

Lực lượng đặc nhiệm bao gồm các cơ quan tình báo, quan chức giáo dục và lãnh đạo trường đại học, nhằm tăng cường phòng thủ không gian mạng của các trường.

"Các trường đại học phải hành động để bảo vệ thông tin có giá trị mà họ đang nắm giữ. Chúng ta phải làm như vậy vì lợi ích quốc gia", Dan Tehan, Bộ trưởng Giáo dục Australia ra tuyên bố hôm qua, cho biết thêm lực lượng mới thành lập sẽ triển khai biện pháp giúp các trường đại học bảo vệ nghiên cứu và sở hữu trí tuệ, để hợp tác học thuật với nước ngoài trở nên minh bạch hơn.

Bộ trưởng Tehan cũng đề cập đến các hành động "rộng lớn hơn" nhằm bảo vệ tự do ngôn luận và tự do học thuật trong khuôn viên trường sau khi xuất hiện thông tin rằng sinh viên và nhân viên phải "tự kiểm duyệt" về các vấn đề chính trị nhạy cảm như biểu tình Hong Kong.

Một nhóm đại diện các trường đại học Australia hoan nghênh thông báo của chính phủ song cho biết cần phải có "sự cân bằng cẩn trọng". "Chúng ta phải tiếp tục bảo vệ an ninh của mình nhưng không làm suy yếu tới tài sản vô giá của chúng ta là sự cởi mở", Giáo sư Deborah Terry cho biết.

Chính phủ Australia không chỉ đích danh quốc gia nào can thiệp song gần đây đã bày tỏ lo ngại về sự ảnh hưởng của Trung Quốc tại các khu học xá. Sinh viên Hong Kong và sinh viên Trung Quốc đại lục ở một số trường đại học Australia đã đụng độ về vấn đề biểu tình ở đặc khu.

"Chúng ta phải khuyến khích một môi trường không giải quyết bất đồng bằng cãi vã hay đe dọa", Bộ trưởng Giáo dục Australia cho biết.

Australia mới đây cũng dừng hoạt động của Học viện Khổng Tử Trung Quốc, do lo ngại về ảnh hưởng tiềm tàng từ nước ngoài. Chương trình thuộc Học viện này hiện giảng dạy tiếng Quan Thoại (tiếng phổ thông) tại 13 trường đại học của bang New South Wales (NSW), Australia.

Mối quan hệ Australia - Trung Quốc xấu đi khi Canberra thể hiện lo ngại với các hoạt động của Bắc Kinh tại Thái Bình Dương. Cựu thủ tướng Malcolm Turnbull năm 2017 tố Trung Quốc can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Australia, cáo buộc Bắc Kinh phủ nhận. Năm ngoái, Australia cấm Huawei cung cấp thiết bị cho mạng di động 5G, cũng do lo ngại về an ninh quốc gia.

Ngọc Ánh (Theo BBC)