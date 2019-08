Australia muốn Trung Quốc đối xử tốt với công dân bị bắt

Thủ tướng Australia Morrison hy vọng Trung Quốc tôn trọng quyền cơ bản của học giả Yang Hengjun bị bắt với cáo buộc làm gián điệp.

Học giả Australia Yang Hengjun. Ảnh: Facebook.

"Chúng tôi luôn ủng hộ công dân của mình và hy vọng ông ấy sẽ được đối xử phù hợp cũng như được tôn trọng các quyền cơ bản của con người", Thủ tướng Australia Morrison cho biết hôm nay. "Chúng tôi có quyền lên tiếng vì công dân của mình", ông nói.

Yang Hengjun, 54 tuổi, một cựu nhà ngoại giao Trung Quốc nhập tịch Australia, bị bắt hồi tháng 1 ở Quảng Châu. Trung Quốc hôm 23/8 phát lệnh bắt ông này với cáo buộc làm gián điệp.

"Tiến sĩ Yang bị giam ở Bắc Kinh trong điều kiện khắc nghiệt mà không bị truy tố suốt 7 tháng. Trung Quốc cũng không giải thích lý do bắt giam tiến sĩ Yang và cũng không cho phép ông gặp luật sư hay thăm thân", Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết ngày 27/8.

Thủ tướng Morrison hôm qua nói rằng cáo buộc Yang làm gián điệp cho Australia là "hoàn toàn sai sự thật". Luật Trung Quốc quy định tội làm gián điệp có thể bị kết án tử hình.

Morrison cho biết Australia sẽ tiếp tục bày tỏ quan ngại về các biện pháp đối xử của Trung Quốc với học giả Yang. "Tôi không có ý can thiệp vào hệ thống pháp luật Trung Quốc, nhưng chúng tôi hy vọng toàn bộ công dân Australia sẽ được đảm bảo đầy đủ nhân quyền", Thủ tướng Australia khẳng định.

Quan hệ Australia - Trung Quốc đang trở nên căng thẳng khi Canberra thể hiện lo ngại với các hoạt động gây ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Thái Bình Dương. Australia năm ngoái cấm tập đoàn Huawei của Trung Quốc cung cấp thiết bị cho mạng di động 5G nước này vì lo ngại an ninh quốc gia. Chính phủ Australia ngày 23/8 cũng tuyên bố sẽ dừng chương trình của Học viện Khổng Tử Trung Quốc do lo ngại sự "can thiệp nước ngoài".

Ngọc Ánh (Theo Reuters)