Australia có thể đã khuyên Ấn Độ 'cấm cửa' Huawei

Các quan chức chính phủ Australia được cho là đã tư vấn với phía Ấn Độ về việc không dùng thiết bị của Huawei cho mạng 5G.

Nhóm quan chức cơ quan phòng chống tội phạm mạng thuộc Tổng cục Tình báo Australia (ASD) tuần trước đến thăm New Delhi và được giới chức nước chủ nhà hỏi về lệnh cấm tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc tham gia mạng 5G, truyền thông Australian hôm nay đưa tin.

Theo đó, các quan chức Ấn Độ tò mò về việc tại sao chính quyền của cựu thủ tướng Malcolm Turnbull năm ngoái đưa ra lệnh cấm Huawei lắp đặt mạng 5G tại nước này.

Phái đoàn do Tobias Feakin, quan chức Australia phụ trách vấn đề không gian mạng, đã giải thích lý do các nhà thầu tiềm ẩn nguy cơ an ninh cao bị từ chối tham gia mạng 5G ở Australia. Các quan chức Ấn Độ cũng được cho là đã hỏi ý kiến Mỹ về lệnh cấm Huawei.

Logo của Huawei tại sân bay Thâm Quyến hồi tháng 7. Ảnh: Reuters.

Australia năm 2018 trở thành quốc gia đầu tiên cấm Huawei cung cấp thiết bị cho mạng di động 5G, với lý do lo ngại ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, một động thái mà công ty Trung Quốc chỉ trích là "có mục đích chính trị".

Mối quan hệ Australia - Trung Quốc xấu đi khi Canberra thể hiện lo ngại với các hoạt động của Bắc Kinh tại Thái Bình Dương. Cựu thủ tướng Turnbull năm 2017 tố Trung Quốc can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Australia, nhưng Bắc Kinh phủ nhận.

Mới đây nhất chính phủ Australia đã tuyên bố sẽ dừng chương trình của Học viện Khổng Tử do lo ngại sự "can thiệp nước ngoài".

Đại sứ Ấn Độ tại Mỹ Harsh Vardhan Shringla hôm nay xác nhận New Delhi đã tham vấn rộng rãi về việc xây dựng mạng 5G với các đối tác quốc tế và sẽ đưa ra quyết định dựa trên những lựa chọn tối ưu, trong đó "có tính tới sự phát triển của những công nghệ thay thế sắp ra mắt".

Giới quan sát cho rằng điều này chứng tỏ Ấn Độ không vội vã xây dựng mạng 5G và đây được coi là dấu hiệu không hay đối với Huawei, tập đoàn vốn đang tìm cách thống trị thị trường 5G toàn cầu nhờ lợi thế thiết bị giá rẻ so với các đối thủ cạnh tranh từ phương Tây.

Ngọc Ánh (Theo SCMP, Washington Examiner)