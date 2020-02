Australia cảnh báo nguy cơ can thiệp nước ngoài

Lãnh đạo Tổ chức Tình báo An ninh Australia cho biết nước này đang đối mặt mối đe dọa từ gián điệp và can thiệp nước ngoài "chưa từng có".

"Mức độ đe dọa từ các hoạt động gián điệp và can thiệp nước ngoài mà chúng ta đang đối mặt là chưa từng có và cao hơn nhiều so với thời Chiến tranh Lạnh", Giám đốc Tổ chức Tình báo An ninh Australia (ASIO) Mike Burgess phát biểu tại trụ sở ở Canberra hôm qua, khi công bố đánh giá thường niên về những mối đe dọa với an ninh Australia.

ASIO là cơ quan an ninh quốc gia của Australia, chịu trách nhiệm bảo vệ đất nước và công dân khỏi gián điệp, phá hoại, hành động can thiệp của nước ngoài, bạo lực có động cơ chính trị, tấn công hệ thống phòng thủ và khủng bố.

Burgess cho biết một số quốc gia đang nỗ lực gây ảnh hưởng đến các nghị sĩ, quan chức chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp, học giả và truyền thông Australia. Dù lãnh đạo ASIO không nêu đích danh các nước can thiệp, các chuyên gia cho rằng báo cáo này ám chỉ tới Trung Quốc".

"Rất hợp lý khi cho rằng quốc gia can thiệp này là Trung Quốc", Rory Medcalf, hiệu trưởng Trường An ninh Quốc gia thuộc Đại học Quốc gia Australia, nói.

Khi được hỏi về Trung Quốc ở Canberra hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton nói rằng ông "không quan tâm chúng ta đang nói về đất nước nào". "Dù là Trung Quốc, Nga hay Iran, nếu họ đe dọa đất nước chúng ta, họ sẽ bị xử lý theo mức độ của mối đe dọa đó", Dutton nói.

Wang "William" Liqiang, người tự nhận là gián điệp đào tẩu Trung Quốc, xuất hiện trên chương trình 60 Minutes hôm 24/11/2019. Ảnh: 60 Minutes Australia.

Reuters hồi tháng 9/2019 đưa tin các cơ quan tình báo Australia đã kết luận Trung Quốc chịu trách nhiệm về một cuộc tấn công mạng nhằm vào quốc hội và ba đảng chính trị lớn nhất nước này. Cuộc tấn công xảy ra vài tháng trước khi Australia bước vào cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5/2019.

Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Australia, bác cáo buộc này. Các nguồn tin của Reuters cho hay Australia đã quyết định không tiết lộ danh tính của những kẻ tấn công nhằm bảo vệ mối quan hệ thương mại với Trung Quốc.

Thượng viện Australia hồi tháng 12/2019 lập ủy ban điều tra xem xét khả năng can thiệp chính trị của nước ngoài thông qua các nền tảng mạng xã hội. Australia không đề cập cụ thể quốc gia nào là mối đe dọa với họ, song nước này đã tăng cường kiểm tra hoạt động can thiệp nghi do Trung Quốc tiến hành trong những năm gần đây.

Cựu thủ tướng Australia Malcolm Turnbull từng nêu đích danh Trung Quốc can thiệp vào công việc nội bộ của nước này khi ban hành luật mới, yêu cầu các nhà vận động hành lang làm việc cho chính phủ nước ngoài phải đăng ký và có thể bị truy tố nếu bị phát hiện can thiệp vào vấn đề nội bộ của Australia năm 2017.

