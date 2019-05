Australia cảnh báo loạt vụ khủng bố mới có thể xảy ra ở Sri Lanka

Chính quyền Australia cảnh báo công dân không tới Sri Lanka do lo ngại các vụ tấn công khủng bố sẽ tiếp diễn.

Nhân viên an ninh Sri Lanka đứng gác ngoài nhà thờ St Anthony, thủ đô Colombo, sau vụ đánh bom hôm 21/4. Ảnh: AFP.

"Những kẻ khủng bố có khả năng thực hiện thêm nhiều cuộc tấn công nữa ở Sri Lanka", Bộ Ngoại giao Australia thông báo hôm 25/4. "Những vụ tấn công có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào, kể cả những địa điểm nhiều du khách nước ngoài".

Canberra khuyên công dân Australia "xem xét lại nhu cầu du lịch tới Sri Lanka", sau khi Anh, Mỹ và Hà Lan đưa ra những cảnh báo tương tự sau vụ đánh bom hôm 21/4. Mỹ cho rằng các nhóm khủng bố "đang tiếp tục âm mưu" tấn công, mục tiêu bao gồm điểm du lịch, nơi thờ cúng và sân bay Sri Lanka.

Một phụ nữ Australia và con gái 10 tuổi nằm trong số hơn 30 người ngoại quốc thiệt mạng trong chuỗi 8 vụ đánh bom nhằm vào khách du lịch và người theo đạo Thiên chúa ở Sri Lanka hôm 21/4. Thủ tướng Scott Morrison cho biết cảnh sát chống khủng bố Australia sẽ hỗ trợ nhà chức trách Sri Lanka điều tra.

Sri Lanka đã ban bố lệnh giới nghiêm khắp quốc đảo trong thời gian lực lượng an ninh truy lùng các nghi phạm có liên quan đến vụ khủng bố khiến 253 người chết. Ít nhất 60 nghi phạm đã bị bắt, lực lượng an ninh Sri Lanka đang tập trung vào NJT, nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan trong nước, dù phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đứng ra nhận trách nhiệm về loạt vụ tấn công.

Hồng Hạnh (Theo AFP)