Australia cách ly người sơ tán từ Vũ Hán trên đảo

Hơn 200 công dân Australia sơ tán khỏi thành phố Vũ Hán đã được chuyển đến đảo Christmas để cách ly 14 ngày trước khi trở về nhà.

ABC hôm qua đưa tin chuyến bay của hãng hàng không Qantas Airways chở theo 243 người, 14 phi hành đoàn, 4 phi công cùng các quan chức của Bộ Y tế Australia, đã hạ cánh tại một căn cứ không quân cách thành phố Perth khoảng 1.200 km về phía bắc. Những công dân được sơ tán từ Vũ Hán đã được chuyển lên hai máy bay nhỏ hơn để tiếp tục di chuyển đến đảo Christmas.

Chiếc máy bay đầu tiên đã hạ cánh xuống đảo Christmas tối qua. Hiện các quan chức chưa xác nhận thời gian hạ cánh của chiếc máy bay còn lại. Chính phủ Australia cho biết họ có kế hoạch cách ly các công dân sơ tán từ Vũ Hán trên đảo Christmas trong hai tuần, thời gian ủ bệnh tối đa của chủng virus corona mới (nCoV).

Chiếc máy bay của hãng hàng không Qantas Airways đưa công dân sơ tán từ Vũ Hán hạ cánh tại căn cứ không quân ở Exmouth, Western Australia, hôm qua. Ảnh: The Guardian.

Air New Zealand Ltd cùng ngày cũng cho máy bay sơ tán công dân từ Vũ Hán, trong đó có 70 người New Zealand và một số công dân Australia. Chuyến bay dự kiến đến Auckland vào hôm nay và công dân Australia trên chuyến bay sẽ được tiếp tục chuyển tới đảo Christmas, theo Bộ trưởng Y tế New Zealand David Clark.

Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát tại thành phố Vũ Hán từ tháng 12/2019, lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và 25 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Số người chết do dịch đến nay đã tăng lên 426, trong đó chỉ có một trường hợp ngoài Trung Quốc. Australia hiện ghi nhận 12 ca dương tính với virus corona.

Chính phủ Australia hôm 1/2 đã cấm nhập cảnh các công dân nước ngoài đến từ Trung Quốc và đưa ra cảnh báo du lịch Trung Quốc lên mức cao nhất, khuyến cáo người dân không nên tới đất nước này trong bối cảnh bùng phát dịch.

Các nước có bệnh nhân nhiễm nCoV. Bấm vào ảnh để xem chi tiết.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, ABC)