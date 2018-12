APEC lần đầu không ra tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh

Cạnh tranh ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Australia ở nước chủ nhà APEC

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Phó tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AP.

"Các lãnh đạo APEC thống nhất sẽ không ra tuyên bố chung như truyền thống. Thay vào đó, Papua New Guinea sẽ ra thông báo với vai trò nước chủ nhà, thay mặt cho các nền kinh tế thành viên tham dự hội nghị lần này", đại diện phái đoàn Trung Quốc Zheng Xiaolong hôm nay phát biểu trong lễ bế mạc hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 26.

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC không đạt được tuyên bố chung. Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill cho biết sẽ ra thông cáo tổng kết hội nghị trong những ngày tới, đồng thời khẳng định APEC đang tìm cách bảo đảm hoạt động thương mại "tự do và cởi mở" trước năm 2020.

Ngoại trưởng Papua New Guinea Rimbink Pato cho biết xung đột về tầm nhìn khiến các thành viên không thể thống nhất dự thảo tuyên bố chung, nhất là khi Bắc Kinh và Washington hé lộ những tham vọng cạnh tranh tầm ảnh hưởng trong khu vực, đồng thời không có dấu hiệu giải quyết chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.



Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 26 được tổ chức từ ngày 17/11 đến 18/11 tại thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea. Đây là lần đầu Papua New Guinea đóng vai trò nước chủ nhà. Australia đã cung cấp một phần ba chi phí tổ chức, đồng thời hỗ trợ hậu cần và an ninh cho sự kiện.