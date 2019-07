Anh tìm ra nghi phạm vụ rò rỉ điện tín chỉ trích Trump

Điều tra viên xác định người gây ra vụ rò rỉ điện tín ngoại giao chấn động đã đột nhập lấy các tài liệu lưu trữ rồi tuồn cho truyền thông.

Đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darroch và Thủ tướng Anh Theresa May (phải) trên đường tới cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Philadelphia, Mỹ năm 2017. Ảnh: Metro.

"Họ dường như đã biết rõ ai là người gây ra vụ rò rỉ", một nguồn tin giấu tên trong chính phủ Anh hôm nay nói với tờ Sunday Times. "Đó là người có quyền tiếp cận các tài liệu lưu trữ. Họ đã đột nhập và lấy một loạt tài liệu". Tuy nhiên, danh tính của nghi phạm chưa được công bố.

Quan chức này cho biết các điều tra viên Anh cũng loại trừ nghi vấn đây là hậu quả của một vụ tấn công mạng do nước ngoài gây ra. Người này đánh giá hành động của nghi phạm là "táo bạo" và cho biết nhà chức trách Anh đang củng cố hồ sơ để đưa sự việc ra tòa.

Thông tin được được đưa ra chỉ vài ngày sau khi cảnh sát Anh hôm 12/7 mở cuộc điều tra hình sự về vụ rò rỉ các điện tín ngoại giao và báo cáo mật mà Đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darroch gửi về London từ năm 2017 đến nay. Trong các báo cáo này, Darroch đánh giá rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump "thiếu chắc chắn, bất tài" và sự nghiệp của ông "có thể kết thúc trong nhục nhã.

Các báo cáo mật này được tờ Mail on Sunday của Anh đăng từ tuần trước, gây nên bầu không khí ngoại giao căng thẳng giữa Mỹ và Anh. Trump sau đó chỉ trích Darroch "vô cùng ngu ngốc" và tuyên bố tuyệt giao với ông này.

Tổng thống Mỹ còn công kích cả Thủ tướng Anh Theresa May khi cho rằng bà May xử lý cuộc khủng hoảng Brexit "tệ hại, thảm họa" và tạo ra "một mớ hỗn độn". Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt sau đó đáp trả, cho rằng bình luận của Trump là "thiếu tôn trọng và sai lầm" đối với Thủ tướng May và nước Anh.

Darroch hôm 10/7 đã từ chức đại sứ Anh tại Mỹ do "muốn chấm dứt những đồn đoán về vị trí của mình". "Tình hình hiện tại khiến tôi không thể thực hiện vai trò của mình như tôi mong muốn", ông nói.

Đại sứ Darroch là một trong những nhà ngoại giao nhiều kinh nghiệm nhất của Anh, từng làm cố vấn an ninh quốc gia cho cựu thủ tướng David Cameron và là đại diện hàng đầu của Anh tại EU. Ông nhậm chức đại sứ Anh tại Mỹ từ tháng 1/2016 và được đánh giá cao sau chuyến công du của Trump tới Anh hồi tháng 6. Tuy nhiên, nỗ lực của ông nhằm xây dựng quan hệ và niềm tin với chính quyền Trump có thể bị hủy hoại sau vụ rò rỉ thông tin nói trên.

Mai Lâm (Theo Reuters)