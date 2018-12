Nghị sĩ Mỹ chỉ trích việc Trump rút quân khỏi Syria là 'nhục nhã' / Mỹ rút toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Syria trong 24 giờ

Lực lượng Dân chủ Syria và binh sĩ Mỹ tuần tra ở Hasakah, Syria hồi tháng 4. Ảnh: Reuters.

"Liên minh toàn cầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đạt bước tiến lớn. Từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu, liên minh và các đối tác ở Iraq và Syria đã giành lại phần lớn lãnh thổ từ IS và gặt hái thắng lợi trong những ngày gần đây tại khu vực chiếm đóng cuối cùng của IS ở miền đông Syria", thông báo hôm nay của chính phủ Anh cho biết, theo AFP. Anh tham gia các cuộc không kích chống IS trong vai trò là thành viên của liên minh quốc tế.

"Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm và chúng ta không nên bỏ qua mối đe dọa mà chúng đặt ra. Ngay cả khi không còn lãnh thổ, IS vẫn là mối đe dọa", thông báo nêu thêm.

Tuyên bố của chính phủ Anh được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng Twitter rằng Mỹ đã đánh bại IS ở Syria, ám chỉ việc rút quân như ông đã hứa trong chiến dịch tranh cử. Phát ngôn viên Nhà Trắng sau đó xác nhận Washington đã bắt đầu đưa binh lính về nước. Một quan chức giấu tên tiết lộ tất cả nhân viên ngoại giao Mỹ sẽ được sơ tán khỏi Syria trong vòng 24 giờ.

Thứ trưởng Quốc phòng Anh Tobias Ellwood chia sẻ bài đăng Twitter của Trump cùng với bình luận: "Tôi hoàn toàn không đồng ý. IS đã biến thành những hình thức cực đoan khác và mối đe dọa vẫn còn rất nhiều".

"Chúng tôi vẫn cam kết với liên minh toàn cầu, giành lại lãnh thổ từ IS, đảm bảo tổ chức này bị đánh bại và hợp tác với các đối tác khu vực quan trọng của chúng tôi ở Syria. Khi tình hình trên mặt đất tiến triển, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về cách đạt được những mục tiêu này với các đối tác, bao gồm Mỹ", thông báo của London nhấn mạnh.

Tờ Times đưa tin rằng Anh không được thông báo trước về quyết định rút quân khỏi Syria của Trump.

Mỹ hiện duy trì khoảng 2.000 binh sĩ ở Syria, hầu hết trong số họ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và tư vấn để hỗ trợ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) chiến đấu với IS. Lầu Năm Góc từ chối cho biết ảnh hưởng của việc rút quân đối với các hoạt động không kích diễn ra ở Syria từ cuối năm 2014.