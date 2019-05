Anh sa thải bộ trưởng quốc phòng vì vụ rò rỉ thông tin về Huawei

Bà Theresa May cho rằng bộ trưởng quốc phòng đã tiết lộ ra bên ngoài việc Anh sẽ cho phép Huawei tham gia xây dựng mạng 5G.

"Thủ tướng đã yêu cầu ông Gavin Williamson rời khỏi chính phủ vì mất niềm tin vào khả năng phục vụ trong vai trò bộ trưởng quốc phòng và thành viên nội các", phát ngôn viên số 10 phố Downing ngày 1/5 thông báo.

Nội dung cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Anh ngày 23/4 bị rò rỉ, hé lộ rằng Anh sẽ cho phép Huawei đóng vai trò hạn chế trong việc xây dựng một số phần của mạng 5G tại nước này. Hội đồng An ninh Quốc gia là nơi các bộ trưởng nội các cao cấp thảo luận về thông tin an ninh quốc gia tuyệt mật. Vì vậy, vụ rò rỉ khiến quốc hội phẫn nộ.

Bà May viết thư cho ông Williamson, nói rằng cuộc điều tra "cung cấp bằng chứng thuyết phục cho thấy ông phải chịu trách nhiệm về vụ rò rỉ thông tin" và đây là "vấn đề rất nghiêm trọng, gây thất vọng sâu sắc". Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Penny Mordaunt được bổ nhiệm thay thế vị trí của Williamson, trở thành nữ bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Anh.

Trong khi đó, Williamson nhiều lần bác bỏ ông liên quan đến vụ rò rỉ. "Tôi lấy làm tiếc khi bà cảm thấy những rò rỉ gần đây từ Hội đồng An ninh Quốc gia bắt nguồn từ bộ của tôi. Tôi tin chắc rằng việc đó không xảy ra", ông viết trong lá thư gửi bà May.

Ông tiết lộ rằng bà May đã cho ông cơ hội từ chức, nhưng ông từ chối vì làm vậy sẽ giống như là nhận lỗi.

Mỹ kêu gọi các đồng minh không sử dụng công nghệ của Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, vì lo ngại chúng có thể là công cụ do thám cho Trung Quốc. Huawei nhiều lần bác bỏ cáo buộc này và nỗ lực thuyết phục Anh rằng các sản phẩm của họ an toàn.

