Anh bắt xe tải chở người nhập cư lậu

Cảnh sát chặn một xe tải trên đường cao tốc A350 gần thị trấn Chippenham, hạt Wiltshire và phát hiện 15 người nhập cư lậu tối 6/11.

Cảnh sát hạt Wiltshire đã bắt tài xế chiếc xe để điều tra với cáo buộc đưa người nhập cư trái phép vào Anh. 14 người nhập cư lậu trốn trên xe tại đang bị tạm giữ, người còn lại được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Hiện chưa rõ quốc tịch của những người này.

Xe tải chở 15 người nhập cư lậu (trái) tại đường A350, hạt Wiltshire, Anh tối 6/11. Ảnh: BBC.

Trước đó, một người dân địa phương đã gọi điện báo cho cảnh sát hạt Wiltshire về hoạt động đáng ngờ của chiếc xe tải trên.

"Sau khi nhận được tin báo từ một người dân trong vùng về chiếc xe tải đáng ngờ trên cao tốc A350 đoạn gần Chippenham, chúng tôi lập tức phong tỏa tuyến đường để chặn bắt chiếc xe", phát ngôn viên cảnh sát hạt Wiltshire cho biết. "Điều tra sơ bộ cho thấy 15 người nhập cư trên xe đều trên 16 tuổi".

Vị trí thị trấn Chippenham, hạt Wiltshire (chấm đỏ) của nước Anh. Đồ họa: Google Map.

Nhà chức trách Anh đang nỗ lực thắt chặt kiểm soát tình trạng nhập cư trái phép sau vụ 39 thi thể được phát hiện trong container đông lạnh ở Essex, gần thủ đô London, hôm 23/10. Cảnh sát Anh tin rằng các nạn nhân là công dân Việt Nam nhưng danh tính chưa được công bố.

Cảnh sát Anh đã bắt và truy tố hai tài xế xe đầu kéo chở container với các cáo buộc ngộ sát, âm mưu buôn người và hỗ trợ nhập cư trái phép, trong khi hai nghi phạm khác đang bị truy nã. Tại Việt Nam, công an hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cũng đã bắt 11 nghi can liên quan đường dây môi giới lao động sang Anh trái phép, dựa theo thông tin trình báo của các gia đình nghi có con là nạn nhân tử vong trên xe container.

Thanh Tâm (Theo Guardian)