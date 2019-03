Ấn Độ xây hơn 100 nhà chứa tiêm kích gần biên giới Pakistan, Trung Quốc

Các hầm chứa máy bay của Ấn Độ tại biên giới sẽ có lớp tường bê tông dày, có thể chống lại đợt tấn công bằng vũ khí hạng nặng.

Tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ. Ảnh: Airliners.

"Chính phủ đã phê duyệt dự án xây dựng khoảng 110 hầm trú ẩn kiên cố để bảo vệ chiến đấu cơ khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc bom của đối phương. Chi phí của dự án vào khoảng hơn 700 triệu USD", ANI ngày 12/3 dẫn nguồn tin chính phủ Ấn Độ.

Nguồn tin cho biết các hầm chứa máy bay này sẽ được xây dựng theo từng giai đoạn tại các căn cứ giáp Trung Quốc và Pakistan, cho phép không quân triển khai tiêm kích Su-30MKI tại tiền tuyến mà không cần lo ngại về nguy cơ bị phá hủy do không có chỗ trú ẩn. Các hầm chứa này sẽ được bảo vệ bởi lớp tường bê tông dày có khả năng chống lại những vụ tấn công bằng vũ khí hạng nặng.

Hiện không quân Ấn Độ phải bố trí phi đội tiêm kích tại các căn cứ phía sau, cách xa biên giới do thiếu hầm trú ẩn. Đây được cho là nguyên nhân khiến New Delhi không kịp phản ứng trong đợt tấn công của không quân Pakistan vào ngày 27/2. Trong cuộc chiến tranh với Pakistan năm 1965, nhiều máy bay chiến đấu của Ấn Độ cũng bị phá hủy do phải "phơi mình" trên mặt đất.

Quan hệ Ấn Độ - Pakistan trở nên căng thẳng từ cuối tháng 2, khi không quân Ấn Độ ném bom trại huấn luyện một tổ chức khủng bố trong khu vực do Pakistan kiểm soát ở Kashmir. Pakistan sau đó đáp trả bằng cách điều tiêm kích xâm nhập vùng trời Ấn Độ, làm nổ ra cuộc không chiến lớn vào ngày 27/2.

Một tiêm kích Ấn Độ bị bắn rơi trong trận chiến, phi công bị bắt làm tù binh. Căng thẳng hạ nhiệt sau khi Pakistan trao trả phi công hai ngày sau đó, nhưng tại khu vực Kashmir vẫn xảy ra những vụ chạm súng lẻ tẻ giữa binh sĩ hai nước.