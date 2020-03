Ấn Độ treo cổ 4 kẻ hiếp dâm nữ sinh trên xe buýt

4 tử tù bị thi hành án tại New Delhi sáng nay, 8 năm sau vụ hiếp dâm tập thể nữ sinh trên xe buýt gây chấn động thế giới.

Ấn Độ rạng sáng nay thi hành án treo cổ với Akshay Thakur, Vinay Sharma, Pawan Gupta và Mukesh Singh, 4 kẻ phạm trong vụ hiếp dâm, giết người gây rúng động nước này năm 2012. Nạn nhân là một nữ sinh viên ngành vật lý trị liệu 23 tuổi, được gọi bằng biệt danh "Nirbhaya".

Cô bị nhóm "yêu râu xanh" cưỡng hiếp, tra tấn trên một chiếc xe buýt đang di chuyển và qua đời nhiều ngày sau đó do vết thương quá nặng. Sự việc châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ ở Ấn Độ và trên thế giới, dẫn đến sự ra đời của luật chống hiếp dâm mới ở nước này.

An ninh được thắt chặt bên ngoài nhà tù Tihar hôm nay, với rất đông cảnh sát và nhân viên an ninh. Đây là nhà tù nổi tiếng với an ninh nghiêm ngặt, chuyên thi hành các vụ xử tử ở New Delhi. Hai quan chức nhà tù xác nhận 4 tử tù trên đã bị thi hành án lúc rạng sáng.

Một nhóm người mang bảng biểu tập trung ngoài cổng nhà tù, hô vang "Cái chết cho những kẻ hiếp dâm" và giơ cao những tấm áp phích đề cao thượng tôn pháp luật.

Cảnh sát Ấn Độ bên ngoài nhà tù Tihar, New Delhi rạng sáng 20/3, nơi thi hành án tử 4 kẻ hiếp dâm "Nirbhaya". Ảnh: AFP.

Vài phút sau khi 4 bị cáo bị treo cổ, mẹ của nạn nhân nói: "Tôi đã ôm di ảnh của con gái tôi và nói với con rằng, cuối cùng công lý cũng được thực thi". Bố nạn nhân cũng cho hay ông đã khôi phục niềm tin với pháp luật.

4 kẻ thủ ác bị kết án tử năm 2013. Ngoài 4 người này, 2 người khác bị bắt trong vụ án gồm Ram Singh, đã tự tử trong tù tháng 3/2013, một trẻ vị thành niên 17 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ án, bị cải tạo thời hạn 3 năm và được thả năm 2015.

Trong những tháng cuối cùng trước khi thi hành án, ba tử tù đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Ấn Độ, xin giảm án xuống chung thân, song tòa bác đơn kiến nghị này. Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind cũng bác đơn xin ân xá của các bị cáo.

Mai Lâm (Theo BBC)