Ấn Độ bắn 21 phát đại bác đón Chủ tịch nước Việt Nam

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu thăm Ấn Độ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thứ hai từ trái sang, cùng Tổng thống Ấn Độ Kovind, thứ hai từ phải sang và Thủ tướng Ấn Độ Modi, ngoài cùng bên phải. Ảnh: TTXVN.

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind hôm nay tổ chức lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân đến thăm với 21 loạt đại bác chào mừng, thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. Đây là nghi thức đón cao nhất của Ấn Độ dành cho người đứng đầu một nhà nước.

Hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau lễ đón, Chủ tịch nước Việt Nam tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước sau 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng Ấn Độ cho biết nước này sẽ tiếp tục đẩy mạnh chính sách "Hành động hướng Đông", nhằm tăng cường hợp tác với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông cho rằng Việt Nam có vai trò then chốt và vị trí ưu tiên trong chính sách này.

Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết chính trị ở cấp cao, thống nhất triển khai các biện pháp đột phá để đạt thương mại hai chiều 15 tỷ USD vào năm 2020, nhất trí đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh. Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ thăm chính thức Việt Nam trong năm nay, khẳng định Việt Nam mong đón thêm dòng đầu tư từ các doanh nghiệp lớn của Ấn Độ, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo, kết cấu hạ tầng, giáo dục, công nghệ thông tin.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS). Các bên cần tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử (COC).

Lãnh đạo Việt Nam và phu nhân sẽ thăm Ấn Độ đến ngày 4/3.

Khánh Lynh