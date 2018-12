7 vũ khí hiện đại nhất Nga đang âm thầm phát triển

5 vũ khí Trung Quốc có thể giúp quân đội Mỹ khắc phục thiếu sót / 5 hải quân thống trị đại dương vào năm 2030

Dựa trên những đánh giá, phân tích so sánh tương quan lực lượng, chuyên gia Logan Nye của We Are The Mighty đưa ra 7 loại vũ khí tối tân mà Moscow sẽ phát triển thành công, khiến Mỹ và phương Tây phải dè chừng.

Tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới

Tàu ngầm nguyên tử thế hệ thứ 4 lớp Borei của Nga. Ảnh: Military

Trong khi hải quân Nga đang được bổ sung tàu ngầm thế hệ 4 lớp Borei, các kỹ sư quân sự nước này đã bí mật lên kế hoạch sản xuất tàu ngầm thế hệ 5 để đảm bảo khả năng chiếm ưu thế trong lòng biển.

Mặc dù thông tin về thế hệ tàu ngầm mới nhất này vẫn chưa được tiết lộ, các chuyên gia quân sự cho rằng chúng sẽ được trang bị lò phản ứng hạt nhân hiện đại, kết nối với các phương tiện điều khiển tự động hóa, robot và qua mạng trung tâm. Các tàu ngầm thế hệ thứ 5 dự kiến được đóng vào năm 2050.

Vũ khí siêu vượt âm

Mặc dù các cuộc thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm gần đây không đạt kết quả như ý, đây vẫn được đánh giá là lĩnh vực vũ khí tiềm năng của Nga.

Hai loại vũ khí siêu thanh có uy lực lớn nhất mà Nga đã phát triển thành công là tên lửa hạt nhân siêu thanh Yu-71 và tên lửa siêu thanh BrahMos II hợp tác sản xuất với Ấn Độ.

Yu-71 là sản phẩm trong khuôn khổ dự án Objekt 4202, đã được thử nghiệm lần đầu vào tháng 2/2015. Yu-71 có thể bay đến mục tiêu theo quỹ đạo không lập trình trước với vận tốc cực lớn, 3000 m/s, có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa dày đặc của đối phương. Tên lửa BrahMos II có thể đạt vận tốc tối đa Mach 6 (2000 m/s).

Máy bay ném bom chiến lược PAKDA

Chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 Sukhoi T-50 của Nga. Ảnh: Military

PAKDA là máy bay ném bom chiến lược tàng hình thế hệ mới, do Viện thiết kế Tupolev phát triển dựa trên công nghệ chiến đấu cơ Sukhoi T-50, dự kiến được hoàn thành vào năm 2020.

Thiết kế của PAKDA vẫn chưa được công bố, nhưng một số thông số kỹ thuật chính đã được tiết lộ, như chiều dài 42,2 m, cao 10 m, sải cánh 14,14 m, trang bị 4 động cơ RD-36-41. Trọng lượng cất cánh tối đa của PAKDA là 170 tấn, tốc độ tối đa 3.200 km/h, và có hai khoang chứa vũ khí lớn với tổng trọng vũ khí tới 35 tấn.

Thiết bị chống các loại vũ khí dẫn đường chính xác

Tập đoàn sản xuất vũ khí Rostec của Nga tuyên bố đang phát triển một hệ thống tác chiến điện tử tối tân có thể làm tê liệt tên lửa hành trình cùng các hệ thống dẫn đường vũ khí chính xác cũng như vệ tinh của đối phương.

Hệ thống này có thể bố trí trên mặt đất, gắn trên máy bay hoặc trên tàu chiến, nhắm vào các loại vũ khí công nghệ cao của Mỹ và phương Tây.

Tên lửa phòng không S-500

Hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik

Theo giới phân tích, hệ thống tên lửa S-500 có thể tiêu diệt mục tiêu ở độ cao 200 km và đánh chặn tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 650 km.

S-500 có thể phát hiện và tấn công cùng lúc 10 tên lửa đạn đạo siêu thanh đang bay với vận tốc 7000 m/s, tức gấp 20 lần vận tốc âm thanh (340 m/s).

Theo chuyên gia Majumdar của Natinonal Interest, đạn tên lửa của S-500 cũng sở hữu công nghệ đánh chặn "hit-to-kill" (va chạm tiêu diệt) tương tự như tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Bản báo cáo mang tên Mối đe dọa Tên lửa của Viện Nghiên cứu George C. Marshall & Claremont đánh giá cao S-500 ở khả năng cơ động và hệ thống radar hiện đại. Theo đó, S-500 sẽ được trang bị hệ thống radar mảng pha chủ động, đa chức năng 91Н6А(М), phiên bản nâng cấp của radar 96L6-T96L6 và 76T6 phối hợp với radar 77T6.

Vũ khí laser

Hệ thống vũ khí laser của Nga cũng được giới phân tích quân sự Mỹ và NATO quan tâm. Theo đó, chương trình nghiên cứu vũ khí laser của Nga hiện nay có thể sánh ngang với Mỹ, và được cải tiến, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, mang đặc trưng riêng của nền công nghiệp quốc phòng nước này.

Tàu sân bay

Ngoài tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đóng từ thời Liên Xô, Nga đang có kế hoạch đóng mới những tàu sân bay hiện đại, với những tính năng ưu việt hơn.

Thông tin về thiết kế và tính năng của tàu sân bay mới của Nga hiện vẫn còn là bí mật, nhưng theo đánh giá giới chuyên gia Mỹ, nếu Nga thành công trong dự án này, tàu sân bay mới sẽ có kích thước tương tự hoặc lớn hơn tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ.

Nguyễn Hoàng