6 mưu kế làm thay đổi cục diện chiến trường

Chiến dịch thịt băm

Quân đồng minh đổ bộ vào Sicily, Italy tháng 7/1943. Ảnh: US Army

Trong Thế chiến II, quân đội Anh từng triển khai một kế hoạch tung tin đánh lạc hướng rất hiệu quả có tên Chiến dịch Thịt băm (Operation Mincemeat). Mục tiêu là nhằm khiến quân Đức tin rằng phe Đồng minh sắp đổ bộ lên đảo Sardinia ở Địa Trung Hải và Hy Lạp, trong khi đích đến thực sự là đảo Sicily, Italy.

Kế hoạch được triển khai thành công bằng cách lấy thi thể một người vô gia cư tại London và gán cho người này danh tính giả là một thiếu tá lính thủy đánh bộ Anh. Họ gài bản kế hoạch giả về việc đổ bộ lên đảo Sardinia và Hy Lạp vào thi thể này trước khi thả xuống ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha.

Tiếp đó, người Anh báo với Tây Ban Nha, quốc gia về danh nghĩa là trung lập trong cuộc chiến, rằng có một thi thể lính thủy đánh bộ Anh mang theo tài liệu mật cần được trục vớt. Những tài liệu này sau đó nhanh chóng được người Tây Ban Nha tìm thấy và chuyển cho phát xít Đức. Và Hitler đã sập bẫy, điều động quân rời Sicily. Tháng 7/1943, quân Đồng minh đổ bộ và giành chiến thắng ở Sicily.

Thuốc lá tẩm heroin

Pháo binh của đế chế Ottoman. Ảnh: Wikimedia

Theo trang We are the mighty, Trong Thế chiến I, quân đội Anh và đế chế Ottoman (quốc hiệu Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 1299-1923) là đối thủ trong Chiến dịch Palestine. Sau một thời gian giao chiến, người Anh phát hiện ra đối phương sắp hết thuốc lá. Để làm nhụt nhuệ khí binh sĩ đối phương, người Anh đem thuốc lá gói vào truyền đơn và gửi sang cho binh lính Thổ Nhĩ Kỳ.

Thay vì đầu hàng, binh sĩ của đế chế Ottoman vứt bỏ những tờ truyền đơn và giữ thuốc lá lại để hút. Vì vậy, trước một đợt tấn công, người Anh thay đổi chiến thuật và ném sang phía địch những điếu thuốc lá tẩm heroin. Kết quả là người Anh chỉ gặp sức kháng cự yếu ớt từ đối phương trong đợt tấn công.

Đưa tàu hải quân lên đất liền

Quân đội Ottoman đưa thuyền chiến lên bờ vượt chướng ngại vật của đối phương. Tranh minh họa: Wikimedia

Trong thế kỷ 15, khi đội quân của đế chế Ottoman tấn công Constantinople, thủ phủ của đế chế Đông La Mã lúc bấy giờ, họ vấp phải một thách thức lớn. Người La Mã chăng một dây xích khổng lồ vắt ngang Golden Horn, con lạch nhỏ dẫn từ biển vào Constantinople. Dây xích này khiến đội chiến thuyền của Ottoman không thể tiến vào thủ phủ của đối phương.

Để vượt qua dây xích, đội quân của Ottoman đã đưa thuyền lên bờ, sử dụng những con lăn bằng gỗ. Bằng cách này, đạo quân của Ottoman đã đi vòng qua khu vực có dây xích và tấn công những người La Mã từ nhiều hướng, góp phần vào chiến thắng giành lấy thành phố mà ngày nay là Istanbul.

Hành quân nghi binh

Lực lượng Liên bang miền Bắc trong trận Yorktown. Ảnh: thomaslegion.net

Trong cuộc Nội chiến Mỹ nổ ra năm 1861, tướng John B. Magruder của phe ly khai Liên minh miền Nam phải đối đầu với tướng George B. McClellan của Liên bang miền Bắc trong trận chiến Yorktown năm 1862 tại bang Virginia. Magruder và lực lượng ly khai bị áp đảo về quân số với tỷ lệ một chọi 4.

Để qua mặt lực lượng Liên bang, Magruder đã cho binh sĩ hành quân qua lại liên tục, nhằm khiến các trinh sát của phe Liên bang tin rằng lực lượng của phe ly khai đông hơn họ nghĩ. Và quả thực, phe Liên bang đã bị lừa, trì hoãn tấn công thay vì tận dụng lợi thế quân số.

Việc này đã giúp Magruder có thêm thời gian gia cố các vị trí phòng thủ, khiến cho phe Liên bang bỏ lỡ cơ hội có một chiến thắng quyết định.

Cuộc nội chiến Mỹ kết thúc vào năm 1865, khi quân miền Nam đầu hàng.

Khoản đãi tù binh

Tranh minh họa: Christine Matthews

Trong Thế chiến II, quân đội Anh đã đưa những tù binh là sĩ quan cấp cao của phát xít Đức tới một biệt thự ở đồng quê, thay vì trại giam. Những tù binh này được cấp rất nhiều thực phẩm và đồ uống, được nghe đài phát thanh của Đức và được nói chuyện với nhau thoải mái.

Nhưng những sĩ quan phát xít này không hề hay biết toàn bộ tòa nhà đã bị gài thiết bị nghe lén, trong khi các nhân viên tình báo làm việc ngay dưới hầm tòa nhà, ghi âm các cuộc trò chuyện. Nhờ đó người Anh đã thu thập được thông tin về chiến lược và chiến thuật của phát xít Đức, cũng như mối quan hệ giữa các tư lệnh và Hittler trong quân đội Đức quốc xã.

Biến mèo thành vũ khí

Những con mèo được người Ba Tư mang ra chiến trường làm vũ khí. Tranh minh họa: Wikimedia

Năm 525 trước Công nguyên, người Ba Tư muốn mở rộng lãnh địa về phía Ai Cập. Biết rằng người Ai Cập rất coi trọng mèo, thậm chí xem chúng là loài vật linh thiêng, người Ba Tư đã biến chúng thành một thứ vũ khí lợi hại, theo ghi chép của sử gia Polyaenus, sống ở thế kỷ hai.

Trong một cuộc tiến đánh thành phố Pelusium của Ai Cập, người Ba Tư đã vẽ hình mèo lên khiên của mình, và đem theo hàng trăm con mèo thật cùng các con vật mà người Ai Cập coi là linh thiêng khác tới tiền tuyến.

Người Ai Cập khi đó không chịu tấn công người Ba Tư, do lo sợ có thể làm tổn thương những con mèo. Nhờ vậy, người Ba Tư đã chiếm được Pelusium.

Hoàng Nguyên