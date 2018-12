Lisa Selesner (Lisa S.) sinh năm 1975, mang trong mình 4 dòng máu: Pháp, Mỹ, Do Thái và Trung Quốc. Cô sinh ra ở Monaco và lớn lên ở New York, Mỹ.



Cha cô là Gary Selesner, người Pháp lai Trung Quốc, sở hữu khu casino Caesars Palace ở Las Vegas. Mẹ của Lisa là người mẫu nổi tiếng Peggy. Ảnh: The Star