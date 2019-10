39 người chết trên container có thể do bị ngạt

Container chứa 39 người đến cảng Zeebrugge không bật chế độ làm lạnh và các nạn nhân chết vì ngạt thở, công tố viên Bỉ cho biết.

Eamon H., 23 tuổi, người Bắc Ireland, được các công tố viên Bỉ xác định là tài xế đã chở container chứa 39 người di cư đến cảng Zeebrugge, trước khi nó được chuyển lên phà sang Anh, tờ Het Nieuwsblad có trụ sở ở ngoại ô Brussels, Bỉ, hôm 28/10 đưa tin. Eamon H. bị bắt hôm 26/10 ở Ireland sau khi xuống phà ở cảng Dublin.

Theo các công tố viên Bỉ, khi đưa container đến cảng Zeebrugge hôm 22/10, tài xế này khai với nhân viên cảng rằng container trên chở toàn bánh quy nên anh ta không cần phải bật chế độ làm lạnh. Nhà chức trách Bỉ cho hay các nạn nhân trong container này thiệt mạng vì ngạt thở chứ không phải chết cóng.

"Chúng tôi nghi ngờ có nhiều người liên quan đến thảm kịch này. Có thể tài xế trên không biết anh ta đang chở gì", công tố viên liên bang Bỉ Eric Van der Sypt nói.

Cảnh sát và nhân viên pháp y di chuyển xe container chở 39 thi thể tại khu công nghiệp ở hạt Essex, Anh hôm 23/10. Ảnh: Reuters

Hiện chưa rõ các nạn nhân lên container vào lúc nào, liệu chế độ làm lạnh tới -25 độ C của container có được kích hoạt hay không và tuyến đường chính xác mà nó đã đi qua.

Trước đó, giới chức Bỉ cho hay container đến cảng Zeebrugge lúc 14h49 phút ngày 22/10 và rời cảng vào đêm đó. Nó cập cảng Purfleet, hạt Essex, Anh, vào 0h30 sáng 23/10 và được tài xế xe đầu kéo Maurice Robinson tiếp nhận sau hơn 30 phút. Đến 1h40, Robinson đỗ xe tại một khu công nghiệp gần cảng, mở cửa container và phát hiện 39 người bên trong đã chết nên đã thông báo với nhà chức trách Anh.

Robinson đã bị truy tố với 39 cáo buộc ngộ sát, hai cáo buộc buôn người và một cáo buộc rửa tiền. Công tố viên Anh cho hay tài xế này tham gia mạng lưới toàn cầu chuyên đưa người nhập cư trái phép vào Anh từ tháng 12/2018, nhưng không rõ sự việc trên có liên quan tới đường dây này hay không.

Ba nghi phạm khác bị cảnh sát Essex bắt đã được bảo lãnh tại ngoại. Các thám tử Anh đang truy tìm hai nghi phạm người Bắc Ireland với cáo buộc ngộ sát và buôn người.

Gia đình ông Phạm Văn Thìn ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh hôm 25/10 trình báo việc con gái Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, mất tích ở Anh. Theo người thân trong gia đình, trong tin nhắn cuối cùng mà Trà My gửi về, cô xin lỗi mẹ và nói rằng mình "chết vì không thở được".

Hành trình của container chở 39 thi thể trước khi được phát hiện (bấm vào ảnh để xem đầy đủ). Đồ họa: Tiến Thành.

Việt Nam đang tích cực phối hợp với Anh để xác minh danh tính và quốc tịch của 39 thi thể. Trong trường hợp có nạn nhân Việt Nam, chính phủ sẽ cử người sang Anh xác nhận danh tính để đưa về.

