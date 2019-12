21 người ngộ độc khí khi làm lễ Giáng sinh

Pháp21 người nhập viện ở Oise vì ngộ độc khí carbon monoxide trong lễ Giáng sinh hôm 25/12.

Hàng chục người đang làm lễ mừng Giáng sinh tại một nhà thờ ở tỉnh Oise, vùng hành chính Hauts-de-France thì có biểu hiện đau đầu, 72 người buộc phải sơ tán sang một hội trường gần đó.

Nhân viên cấp cứu lập tức được cử tới hiện trường. Quan chức tình huống khẩn cấp địa phương Nicolas Mougin cho hay nồng độ carbon monoxide (CO) đo được bên trong nhà thờ là 350 phần triệu (ppm). 21 người buộc phải nhập viện, trong đó, hai người bị các triệu chứng nghiêm trọng được đưa đến các trung tâm chuyên khoa.

Hiện trường nhà thờ nơi xảy ra vụ ngộ độc khí CO hôm 25/12 bị niêm phong. Ảnh: AFP.

Nguyên nhân vụ ngộ độc khí chưa được xác định, song các nhà điều tra đang xem xét khả năng do lò sưởi gas. Thị trưởng địa phương đã ra lệnh đóng cửa nhà thờ.

CO là một loại khí không màu, không mùi được tạo ra khi đốt các nhiên liệu như than, gỗ, than, dầu, dầu hỏa, propan hoặc khí tự nhiên. Trang web của Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ cho hay, việc tiếp xúc với nồng độ CO duy trì trên 150-200 ppm có thể dẫn đến mất phương hướng, bất tỉnh, thậm chí tử vong.

Vị trí nhà thờ xảy ra vụ ngộ độc khí trên bản đồ. Đồ họa: Rappler.

Mai Lâm (Theo AFP)