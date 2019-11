16 tiếng Trump bí mật đến Afghanistan

Trump bắt đầu một ngày mới như mọi ngày ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, miền nam Florida: một trận golf, vài dòng tweet và một thông báo từ Nhà Trắng.

Thông báo của Nhà Trắng cho biết ông sẽ ở lại khu nghỉ dưỡng vào tối 27/11, buổi tối trước Lễ Tạ ơn.

Tuy nhiên, khoảng 19h, Trump bí mật rời khỏi Mar-a-Lago mà không có đoàn xe hộ tống như thường lệ, trước khi lên một vận tải cơ quân sự trở về Washington và bắt đầu hành trình dài 13 tiếng trên chuyên cơ Không lực Một đến Afghanistan, nơi đang diễn ra cuộc chiến dài nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Một phóng viên có mặt trên chuyến bay từ Florida về Washington sau đó cho biết bên trong chiếc vận tải cơ quân sự này "gần như chẳng có gì ngoài 4 ghế da và một nhà vệ sinh di động". Bước lên máy bay, Trump chào phi hành đoàn và thậm chí ngồi trong buồng lái khi phi cơ cất cánh.

Kế hoạch nghỉ Lễ Tạ ơn với lính Mỹ đồn trú ở Afghanistan đã được các trợ lý Nhà Trắng lên kế hoạch kỹ lưỡng trong nhiều tuần liền và họ đã nỗ lực tối đa để giữ bí mật thông tin về chuyến đi cho tới phút cuối cùng.

Trump (áo vest xanh, cà vạt đỏ) phát biểu trong bữa tối Tạ ơn hôm 27/11 tại căn cứ Bagram, Afghanistan. Ảnh: AP.

Đây là lần thứ hai Trump đến thăm vùng chiến sự, nhưng là lần đầu ông đặt chân đến Afghanistan, nơi hàng nghìn lính Mỹ đang tham gia cuộc chiến chống lại al-Qaeda, nhóm khủng bố đã thực hiện vụ tấn công 11/9.

Hồi năm 2018, sau khi đối mặt với những chỉ trích vì không thực hiện bất cứ chuyến thăm lính Mỹ nào thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài sau hai năm nắm quyền, Trump đã bóng gió rằng ông sẽ sớm triển khai điều này.

"Tôi sẽ đến vùng chiến sự", Trump lúc đó trả lời các phóng viên khi được hỏi về kế hoạch thăm binh sĩ ở nước ngoài. Bởi vậy, gần như không có ai ngạc nhiên khi Trump xuất hiện tại căn cứ không quân al-Asad, phía tây Iraq trong dịp lễ Giáng sinh năm ngoái.

Nhưng trong những ngày gần đây, Trump không hé lộ bất cứ thông tin gì với công chúng về chuyến thăm bí mật của ông đến Afghanistan. Những tuyên bố của ông trước khi cùng gia đình đi nghỉ Lễ Tạ ơn ở Mar-a-Lago cũng không đề cập gì đến Afghanistan.

Để đảm bảo bí mật tối đa trước những người chuyên theo dõi hoạt động của Tổng thống Mỹ, các trợ lý của Trump vẫn tiếp tục đăng bài trên tài khoản Twitter của ông, nhằm không gây ra nghi ngờ về việc ông chủ Nhà Trắng bỗng nhiên "im ắng" bất thường trên mạng xã hội.

Trong chuyến thăm Afghanistan lần này, Nhà Trắng cho phép 12-13 nhà báo đi theo. Họ được đón ở một bãi gửi xe công cộng gần căn cứ quân sự Andrews, ngoại ô Washington, nhưng không được thông báo sẽ đi đâu. Tất cả những người có mặt trên chiếc Air Force One hôm đó, kể cả Trump, đều bị tịch thu điện thoại và mọi thiết bị phát sóng khác trong suốt hành trình.

Chuyên cơ Air Force One mà Trump đã sử dụng để tới Florida một ngày trước đó vẫn đậu tại sân bay quốc tế Palm Beach, nhưng đây chỉ là biện pháp nghi binh. Một chiếc Air Force One giống hệt đã được giấu ở căn cứ Andrews. Trump khởi hành lúc hơn 22h đến Căn cứ không quân Bagram, căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan.

Các phóng viên di chuyển cùng Tổng thống chỉ được người phát ngôn Nhà Trắng Stephanie Grisham cho biết về điểm đến trước khi máy bay hạ cánh hai giờ. "Đây là một khu vực nguy hiểm và Tổng thống muốn thể hiện sự ủng hộ với các binh sĩ", Grisham nói. "Tổng thống Trump và Đệ nhất Phu nhân biết rằng nhiều binh sĩ phải xa nhà trong các dịp nghỉ lễ và chúng tôi nghĩ rằng điều này sẽ là một bất ngờ thú vị dành cho họ".

Khi được hỏi về cảm nhận của Tổng thống về chuyến đi, Grisham trả lời: "Ông ấy ổn. Tổng thống rất phấn khích".

Chuyên cơ Air Force One hạ cánh vào lúc 20h33 (giờ Afghanistan) với mọi cửa sổ đều được che rèm và tắt hết đèn bên trong vì lý do an ninh, cũng giống như khi cất cánh từ Washington.

Tổng thống di chuyển qua căn cứ trong một đoàn hộ tống 15 xe, trong đó có những chiếc bán tải Toyota với những binh sĩ cầm súng đứng ở thùng sau. Trump được hộ tống bởi các binh sĩ được trang bị áo chống đạn, mũ bảo hộ và kính nhìn đêm.

Các nhà báo đi theo đoàn bị cấm đưa tin về chuyến đi cho tới khi họ rời Afghanistan. Trong ba giờ, họ theo dõi Tổng thống, mặc bộ vest màu xanh và cà vạt đỏ, ăn món gà tây ở căng tin căn cứ, chụp ảnh và phát biểu ở một nhà chứa máy bay trước 1.500 quân nhân.

Trong bài phát biểu, Trump không đề cập đến những rắc rối mà ông gặp phải ở Washington, không nói về việc đảng Dân chủ tìm cách luận tội ông trong thời gian sắp tới. Tổng thống cũng không đề cập đến rạn nứt trong quan hệ của ông với các lãnh đạo quân đội, trong đó cựu bộ trưởng hải quân Richard Spencer, người nộp đơn từ chức vài ngày trước.

Tổng thống Trump bước vào nhà chứa máy bay với bản nhạc nền "Chúa phù hộ cho nước Mỹ", thường được bật trong mọi lần ông xuất hiện trước công chúng và được chào đón với tiếng hô vang "Nước Mỹ! Nước Mỹ!"

Trump dành nhiều lời ca ngợi cho các binh sĩ ở Afghanistan và kể về những thành tựu của ông, trong đó có việc đập tan tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và al-Qaeda.

Trump nói với các binh sĩ đồn trú tại Bagram rằng cuộc chiến ở Afghanistan "sẽ không được định đoạt trên chiến trường", mà bởi các giải pháp chính trị của chính người dân Afghanistan.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc không mệt mỏi cho đến ngày chúng tôi có thể đưa mọi người về nhà an toàn, và ngày đó sẽ đến", Trump nói.

Sau hành trình bay 13 giờ, Trump tỏ ra tiếc nuối khi nói với các binh sĩ rằng bữa ăn Lễ Tạ ơn của ông đã bị gián đoạn. "Tôi vừa mới ngồi xuống bàn với một miếng gà tây tuyệt đẹp cùng khoai tây nghiền. Tôi vừa ăn một ít khoai tây nghiền thì tướng Mark Milley gọi tôi ra chụp ảnh. Tôi còn chưa được ăn gà tây. Đây là lễ Tạ ơn đầu tiên tôi không được ăn gà tây".

Ngay sau đó, Trump lên chuyên cơ để trở về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, nơi ông thường dành thời gian với gia đình trong dịp lễ Tạ ơn. Chỉ đến lúc này, các nhà báo đi theo đoàn mới được truy cập Internet và đưa tin về chuyến thăm.

Quốc Hưng (Theo Politico)